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【騰訊700】騰訊跌3%　Prosus CEO：冀續成騰訊長期股東、看好中國消費互聯網業　但稱每年料減持2至3%騰訊以回購

股市 10:59 2023/07/18

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【騰訊700】Prosus CEO：冀續成騰訊長期股東、看好中國消費互聯網業　但稱每年料減持2至3%騰訊以回購

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers旗下荷蘭互聯網投資旗艦Prosus 行政總裁Bob van Dijk接受外電訪問時表示，計劃繼續成為騰訊長期投資者，對其業務以及中國互聯網消費行業有信心。

騰訊周二（18日）早上跌3%，報341.8元。

【騰訊大股東】Naspers和Prosus放棄交叉持股架構、減持騰訊誘因增或減？　年報揭一年套現總額

Prosus目前持有騰訊約 26%，然而Prosus一直在緩慢出售騰訊持股以套現資助回購。Prosus表示，預計在回購繼續的同時，其騰訊持股將每年縮水2至3個百分點，今年年底騰訊持股量將下降約 24% 至 25%。

Bob van Dijk表示，騰訊的業務主要集中中國內地，因此不太可能在海外受到審查，「與其他公司相比，他們業務更不容易受到緊張局勢影響」。

 

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責任編輯：李哲毅

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