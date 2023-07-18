【騰訊700】騰訊跌3%　Prosus CEO：冀續成騰訊長期股東、看好中國消費互聯網業　但稱每年料減持2至3%騰訊以回購

▲ 【騰訊700】Prosus CEO：冀續成騰訊長期股東、看好中國消費互聯網業 但稱每年料減持2至3%騰訊以回購

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers旗下荷蘭互聯網投資旗艦Prosus 行政總裁Bob van Dijk接受外電訪問時表示，計劃繼續成為騰訊長期投資者，對其業務以及中國互聯網消費行業有信心。

騰訊周二（18日）早上跌3%，報341.8元。

【騰訊大股東】Naspers和Prosus放棄交叉持股架構、減持騰訊誘因增或減？ 年報揭一年套現總額

Prosus目前持有騰訊約 26%，然而Prosus一直在緩慢出售騰訊持股以套現資助回購。Prosus表示，預計在回購繼續的同時，其騰訊持股將每年縮水2至3個百分點，今年年底騰訊持股量將下降約 24% 至 25%。

Bob van Dijk表示，騰訊的業務主要集中中國內地，因此不太可能在海外受到審查，「與其他公司相比，他們業務更不容易受到緊張局勢影響」。

相關文章：

【騰訊系】騰訊音樂：首席戰略官因個人原因辭任 8月31日起生效

【騰訊700】騰訊電競：亞運會促電競行業規範化 「今年要把握行業窗口期」

責任編輯：李哲毅