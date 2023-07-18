【騰訊700】騰訊全日跌近5%　Prosus CEO：每年擬以2%至3%幅度減持騰訊

▲ 【騰訊700】Prosus CEO：冀續成騰訊長期股東、看好中國消費互聯網業 但稱每年料減持2至3%騰訊以回購

騰訊 （00700） 南非大股東Naspers旗下荷蘭互聯網投資旗艦Prosus 行政總裁Bob van Dijk接受外電訪問時表示，計劃繼續成為騰訊長期投資者，對其業務以及中國互聯網消費行業有信心。不過，他同時指出，會每年以2%至3%幅度減持騰訊。

騰訊周二（18日）全日跌4.6%，報336.4元，成交99億元。

Prosus去年宣布「無上限」減持騰訊，以支持其回購計劃，並在上一財年累計減持逾100億美元騰訊持股，持股股權由28%降至26%。

Bob van Dijk表示，預計未來會繼續推進Prosus回購，其騰訊持股將每年縮水2至3個百分點，今年年底騰訊持股量將下降到約24%至25%。

Bob van Dijk表示，騰訊的業務主要集中在中國內地，因此不太可能在海外受到審查，「與其他公司相比，他們業務更不容易受到緊張局勢影響」。

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責任編輯：李哲毅