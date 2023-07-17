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平安好醫生預期 有望提前收支平衡

股樓投資 20:28 2023/07/17

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內地網上醫療平台營運商平安好醫生(01833)　董事會主席兼首席執行官方蔚豪出席廣州媒體醫旅活動時表示，公司過往以消費者客戶為目標，現時則採取B+C端戰略方向，主攻企業層面客戶。他指出，從2021下半年開始，公司進一步深化2.0戰略布局，目前處於深化期，發展進度符合管理層預期，料半年至一年後會進入騰飛期。方蔚豪表示，暫維持公司2025年錄得收支平衡的目標，並指有望可提前達標。

青島港1億人幣 向同系公司轉讓工程資產  詳情請看【下一頁

方蔚豪表示，企業健康市場要「從頭著手」，即從央國企、大型外企及金融機構開始做起。他指企業關注員工醫療健康需要，是「花小錢、辦大事」，提高員工對公司的認可及留存度。另外，當企業員工接觸過平安好醫生提供的服務後，亦可將其轉化為消費者層面的客戶，甚至升級為其家人購買產品及加入成為會員；他相信，這將形成第二層增長曲線。

平安好醫生資深副總裁兼首席財務官臧珞琦指，公司在去年初開始調整收入模式，將更多淨利投放在戰略協同性較高、增速較快、毛利率高的健康醫療服務。去年醫療服務和健康管理服務的收入佔整體逾50％。她相信，兩者的收入佔比長遠可繼續上升。

【大行報告】摩通：韓國業務受營運去槓桿所累 下調百威亞太目標價至26元  詳情請看【下一頁】  

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撰文 : 李尚毅

平安好醫生（01833） 港股

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