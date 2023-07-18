【AI競賽】Naver對抗Google競爭　進軍企業級生成式AI

▲ NAVER進軍生成式AI領域，人工智能模型HyperCLOVA X預計會於今夏發佈。

近月風靡全球的生成式AI功能強勁，應用市場龐大，各企業紛紛投入研發，以增加競爭力。據《日經亞洲網》（Nikkei Asia）報道，近日南韓科技集團Naver開發自家品牌的生成式AI技術，並且即將釋出企業版本，以對抗逐漸主導南韓搜索引擎市場的Google。

Naver旗下經營著知名社交媒體LINE，是南韓最大搜索引擎及網站，亦是世界第五大搜索引擎網站。面對Google搜索引擎在韓國市場佔比的快速上升，Naver市場佔比卻從2016年的78.9%降至2022年的62.2%。

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報道指，由Naver開發的人工智能模型HyperCLOVA X將會成為其網絡服務之一，於今年夏天推出，希望藉AI生成能力提升搜索引擎的實用度。該公司還會推出企業版，以定制化服務提高企業效率和减少文員工作。

Naver 行政總裁崔秀妍表示：「除了文字之外，它還可以處理語音，並且可以與地圖等各種服務相結合。」AI將應用於該公司的互聯網服務，包括搜索、線上購物和旅遊預訂。據悉，該數據庫容量是ChatGPT的6,500倍，Naver還希望升級其韓語內容數據庫的內容。

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於今年秋季，Naver又計劃在南韓世宗市啟用一個大型數據中心，該公司已對該中心投資超過5,000億韓元（約30.8億港元），可見其研發決心。

責任編輯：王愷楹

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