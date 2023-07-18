  • 29°C
香港時間 : 2023718日 (週二) 11:44
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【AI競賽】Naver對抗Google競爭　進軍企業級生成式AI

科技 10:33 2023/07/18

分享：

分享：

NAVER進軍生成式AI領域，人工智能模型HyperCLOVA X預計會於今夏發佈。

近月風靡全球的生成式AI功能強勁，應用市場龐大，各企業紛紛投入研發，以增加競爭力。據《日經亞洲網》（Nikkei Asia）報道，近日南韓科技集團Naver開發自家品牌的生成式AI技術，並且即將釋出企業版本，以對抗逐漸主導南韓搜索引擎市場的Google。

Naver旗下經營著知名社交媒體LINE，是南韓最大搜索引擎及網站，亦是世界第五大搜索引擎網站。面對Google搜索引擎在韓國市場佔比的快速上升，Naver市場佔比卻從2016年的78.9%降至2022年的62.2%。

【Twitter派錢】分廣告收益予Twitter創作者　美國KOL獲派18萬

【Twitter殺手】Threads活躍用戶大幅下滑　使用時間減50%

報道指，由Naver開發的人工智能模型HyperCLOVA X將會成為其網絡服務之一，於今年夏天推出，希望藉AI生成能力提升搜索引擎的實用度。該公司還會推出企業版，以定制化服務提高企業效率和减少文員工作。

Naver 行政總裁崔秀妍表示：「除了文字之外，它還可以處理語音，並且可以與地圖等各種服務相結合。」AI將應用於該公司的互聯網服務，包括搜索、線上購物和旅遊預訂。據悉，該數據庫容量是ChatGPT的6,500倍，Naver還希望升級其韓語內容數據庫的內容。

【ChatGPT】日本巨企Softbank CEO宣稱　建獨立公司研發「日本版ChatGPT」

於今年秋季，Naver又計劃在南韓世宗市啟用一個大型數據中心，該公司已對該中心投資超過5,000億韓元（約30.8億港元），可見其研發決心。

責任編輯：王愷楹

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

ET贏商有計
【ET贏商有計】迷你除濕機最啱香港納米樓 台灣黑科技生活品牌成功攻入香港市場
開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【機迷熱話】Xbox Live金會員計劃將取消　由Game Pass Core取代
2023/07/17
【機迷熱話】Xbox Live金會員計劃將取消　由Game Pass Core取代
【AI狂潮】OpenAI夥美聯社　利用新聞報道訓練AI
2023/07/14
【AI狂潮】OpenAI夥美聯社　利用新聞報道訓練AI
【AI危機】聯合國安理會將首次討論　全球AI風險
2023/07/17
【AI危機】聯合國安理會將首次討論　全球AI風險
【AI狂潮】三星擬引入ChatGPT功能　自家瀏覽器開啟測試
2023/07/17
【AI狂潮】三星擬引入ChatGPT功能　自家瀏覽器開啟測試

你可能感興趣

【機迷熱話】Xbox Live金會員計劃將取消　由Game Pass Core取代
19:15 2023/07/17
【機迷熱話】Xbox Live金會員計劃將取消　由Game Pass Core取代
【AI狂潮】OpenAI夥美聯社　利用新聞報道訓練AI
15:52 2023/07/14
【AI狂潮】OpenAI夥美聯社　利用新聞報道訓練AI
【AI危機】聯合國安理會將首次討論　全球AI風險
11:53 2023/07/17
【AI危機】聯合國安理會將首次討論　全球AI風險
LINE 社交平台 行政 Google 人工智能 數據中心

上一篇文章

【Windows 11更新】有咩特別？　Windows 11 23H2將支援AI助理　免費用GPT-4

下一篇文章

【網絡安全】疫情過後資安挑戰持續　應對有方？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【AI危機】聯合國安理會將首次討論　全球AI風險
【AI危機】聯合國安理會將首次討論　全球AI風險
【iOS 17】新Emoji預覽　iPhone可設立「個人聯絡海報」　加入三款Memoji貼紙
【iOS 17】新Emoji預覽　iPhone可設立「個人聯絡海報」　加入三款Memoji貼紙
【機迷熱話】Xbox Live金會員計劃將取消　由Game Pass Core取代
【機迷熱話】Xbox Live金會員計劃將取消　由Game Pass Core取代
【蘋果產品】Apple Watch Ultra 2　料採用3D列印
【蘋果產品】Apple Watch Ultra 2　料採用3D列印
【AI狂潮】三星擬引入ChatGPT功能　自家瀏覽器開啟測試
【AI狂潮】三星擬引入ChatGPT功能　自家瀏覽器開啟測試
【Tesla電動貨車】Tesla首款電動貨車Cybertruck　預期售價由5萬美元起
【Tesla電動貨車】Tesla首款電動貨車Cybertruck　預期售價由5萬美元起
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款