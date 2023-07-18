丹麥女王登基超過51年半 打破該國君主在位最長紀錄

現年83歲的丹麥女王瑪格麗特二世（Queen Margrethe II）本周打破紀錄，在位時間超過51年半，成為丹麥有史以來在位時間最長的君主。

【英國王室】晤新科溫網男單冠軍 喬治夏洛特秒變小粉絲 【下一頁】

瑪格麗特二世生於1940年，因父親費德歷九世（Frederik 9.）沒有男性子嗣，政府其後修改王位繼承法，讓女性也可繼承王位，而瑪格麗特二世也成為第一順位繼承人。

▼ 點擊圖片放大 +10 +9

費德歷九世1972年逝世，瑪格麗特二世同年繼位。瑪格麗特二世本周正式在位滿51年半，打破奧爾登堡王朝基斯頓四世（Christian IV）撇除由母攝政後的在位時間紀錄。

【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品 【下一頁】

瑪格麗特二世在表姐英女王伊利沙伯二世（Queen Elizabeth II）去年9月去世後，成為目前在位時間最長的歐洲君主，也是全球唯一一位女性君主。

瑪格麗特二世料於周末舉行私人晚宴，慶祝她成為在位時間最長的丹麥君主，長子兼丹麥王儲弗雷德里克王子（Prince Frederik）夫婦料出席。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：鄭錦玲