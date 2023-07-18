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美職聯發文用錯相 西班牙前國腳當美斯新隊友

環球社會熱點 09:05 2023/07/18

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美職聯（MLS）球隊國際邁阿密（Inter Miami）周日（16日）迎接阿根廷球王美斯（Lionel Messi）在內共兩位著名球星加盟，但MLS日前發文歡迎球星時，錯把一名西班牙前國腳的照片當成新將巴斯基斯（Sergio Busquets）。

美斯周二抵邁阿密 16日正式加盟 【下一頁】

國際邁阿密周日舉行盛大儀式，歡迎美斯與前巴塞隆拿中場大將巴斯基斯加盟。惟MLS在當日發文歡迎巴斯基斯，用上另一名曾效力皇家馬德里（Real Madrid）的西班牙前國腳艾巴路亞（Alvaro Arbeloa）的照片。

眼利網民當然把握機會大開玩笑，MLS亦「大方」承認錯誤，並稱「何解艾巴路亞與巴斯基斯會如此似樣」，並自嘲指員工需要新眼鏡。

點擊圖片放大
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碧咸夫婦豪搞Prada派對 慶祝愛女12歲生日 【下一頁】

國際邁阿密主場門票售罄，約2萬名球迷歡迎美斯及巴斯基斯加盟，兩人自202年球季後再次攜手合作。班主之一的英格蘭球星碧咸（David Beckham）致辭時表示，美鄞加盟猶如夢想成真，為對方選擇球隊展開下階段職業生涯感到自豪。

美斯感謝所有支持自己的球迷，非常高興加盟國際邁阿密，並表示已急不及待想開始訓練，希望代表球隊上陣並贏取錦標，幫助球隊成長。巴斯基斯則表示，今次是特別及令人興奮的機會，十分期待與球隊未來的發展。

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責任編輯：吳漢培

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