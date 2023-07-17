青島港1億人幣 向同系公司轉讓工程資產

青島港（06198）公布，公司與青島港工訂立資產轉讓協議，據此，公司同意以總對價1.03億元人民幣向青島港工轉讓董家口港區綜合物流堆場一期工程資產。山東港口集團為公司的間接控股股東，其直接及間接持有港灣建設集團約82.72％股權，港灣建設集團持有青島港工51％股權，因此，資產轉讓構成本公司的一項關連交易。

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資料顯示，董家口港區綜合物流堆場一期工程資產佔地3.84萬平方米，配套設施包括混凝土生產廠房、混凝土攪拌站、聯鎖塊生產廠房、候工樓、門衛室及室外管網工程、綠化工程、室外道路工程及其他配套設施。公司持有標的資產已超過1年。

集團表示，預計將錄得一次性收益約1,395.3萬元人民幣，公司擬將資產轉讓所得款項用於補充本集團的日常營運資金。資產轉讓有利於優化資產布局，提升公司資產使用效率，服務集團港口主業發展。

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