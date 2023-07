【DSE放榜】D2 Place辦DSE放榜音樂會 歌手馬拉松式演唱+書展門票派發

2023年度中學文憑試(DSE)將於本周三(19日)放榜,D2 Place以及著名音樂人伍樂城創辦的伯樂音樂學院,合力舉辦《BARON is with you DSE放榜音樂會》,讓同學在放榜前可以放鬆一下心情。

活動將於7月18日在D2 Place 二期地下 The Garage 舉行,當日下午2時正至晚上8時正,共有23位歌手馬拉松式演唱,當中包括「歌手的誕生大賽2023」8強選手,還有實力新生代唱作歌手彭晉MikeP.首次公開演唱最新派台歌曲《貧窮限制對象》。



除此之外,為支援本屆文憑試考生,伯樂音樂學院亦邀請專業混音師Chris,以及專業填詞人張楚翹老師,進行分享環節及舉行工作坊,幫助有意投身音樂界別的同學,探索自己的路向。當日蒞臨音樂會的同學,還有機會獲得免費的香港書展門票。



音樂會詳情: 日期: 2023 年 7 月 18 日

時間:下午 2 時正 至 晚上 8 時正

地點: D2 Place 二期地下 The Garage

撰文 : 陳詠妍