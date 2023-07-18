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【DSE放榜】D2 Place辦DSE放榜音樂會 歌手馬拉松式演唱+書展門票派發

理財智慧 10:13 2023/07/18

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2023年度中學文憑試（DSE）將於本周三（19日）放榜，D2 Place以及著名音樂人伍樂城創辦的伯樂音樂學院，合力舉辦《BARON is with you DSE放榜音樂會》，讓同學在放榜前可以放鬆一下心情。

 

【假日好去處】粉嶺「舊球場」進一步開放予公眾 7月23日起變身「早上高球場下午公園」（附詳情），詳見【下一頁

 

活動將於7月18日在D2 Place 二期地下 The Garage 舉行，當日下午2時正至晚上8時正，共有23位歌手馬拉松式演唱，當中包括「歌手的誕生大賽2023」8強選手，還有實力新生代唱作歌手彭晉MikeP.首次公開演唱最新派台歌曲《貧窮限制對象》。
 

【暑假好去處】兒童界爆紅唱跳動畫CoComelon登陸商場 設5,000呎4大吹氣遊樂設施，詳見【下一頁

 

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除此之外，為支援本屆文憑試考生，伯樂音樂學院亦邀請專業混音師Chris，以及專業填詞人張楚翹老師，進行分享環節及舉行工作坊，幫助有意投身音樂界別的同學，探索自己的路向。當日蒞臨音樂會的同學，還有機會獲得免費的香港書展門票。
 

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

音樂會詳情：

日期: 2023 年 7 月 18 日
時間:下午 2 時正 至 晚上 8 時正
地點: D2 Place 二期地下 The Garage

 

【暑假好去處】昂坪360辦泡泡嘉年華送逾八千份獎品 數千隻橡皮鴨任你打卡+幻彩泡藝表演，詳見【下一頁

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撰文 : 陳詠妍

 
 

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