【交通優惠】用BoC Pay搭電車滿$3減$1　增值「易通行」滿$300減$40元

中銀香港稱，將擴展BoC Pay「乘車碼」掃碼付款功能至全綫電車路線；BoC Pay亦支持流動應用程式 「易通行」的增值服務，同時推出優惠，讓市民及駕駛人士享受電子支付的便利及優惠。

由即日起至8月31日，客戶使用BoC Pay「乘車碼」搭乘巴士可享10元減2元優惠，搭乘電車可享3元減1元優惠。

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由即日起至8月8日， 客戶透過BoC Pay為其「易通行」指定儲值戶口作一次性增值，即可享單筆交易滿300元減40元優惠。

此外，由即日起至2023年12月31日，客戶使用BoC Pay「乘車碼」更可享額外5倍積分回贈，所儲積分可抵銷簽帳金額，逢星期五更有8折優惠。

操作步驟：

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中銀信用卡（國際）副總經理陳碧蓮表示：「根據本行數據顯示，截至今年第二季，使用BoC Pay支付交通費的交易筆數較首季上升超過一倍，可見市民大眾於出行時日漸習慣以電子方式支付。有見及此，本行不斷擴展BoC Pay至不同類型的交通支付場景，包括全港咪錶、香港三大專營巴士（九巴、城巴和龍運巴士）全部路綫、港珠澳大橋口岸穿梭巴士，現進一步拓展至電車和惠及駕駛人 士的『易通行』增值服務。未來，BoC Pay 將陸續覆蓋更多交通場景，進一步優化市 民的出行體驗。」

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