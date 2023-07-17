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【核災廢水】共同社：8成受訪者認為政府對核廢水排海說明不足　岸田內閣支持率跌至新低

理財智慧 19:02 2023/07/17

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日本《共同社》報道，本月14至16日時進行的電話訪問顯示，八成受訪者認為日本政府就福島核廢水排海的說明不足，會影響日本的形象。同時，岸田內閣的支持率亦芝跌至新低，下跌了6.5個百分點。

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報道指出，對於東京電力公司福島第一核電站處理核廢水排放入海的相關政府說明，80.3%受訪者認為說明「不充分」，認為政府的說明「充分」人僅佔16.1%。

而對於處理水排海是否會導致形象受損，有15.8％受訪者認為「會導致很大損失」，71.6％人認為「會導致一定程度損失」，對此抽表示擔憂的人共佔87.4%。

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而現時岸田內閣支持率為34.3%，較6月17、18兩日的上次調查結果，下跌了6.5個百分點，跌至岸田內閣的最低水平。不支持率為48.6%，增加了7.0個百分點。　　

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撰文 : 陳楚琨

經濟

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