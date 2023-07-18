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【疫後旅遊】京都祗園祭首設22萬元VIP觀眾席8成已售

商業 12:00 2023/07/18

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整個7月都是日本三大祭典之一的京都祗園祭，其中在17日的前祭就有熱鬧的山鉾巡遊，在經歷4年疫情後亦重新舉辦，京都市旅遊協會更首度面向富裕遊客推出售價40萬日圓（約22.5萬港元）的VIP觀眾席，其中8成已經售出。

【疫後旅遊】跨大西洋旅行激增　達美航空盈利創紀錄

京都祗園祭是日本三大祭典之一，每年在7月17日的前祭都有山鉾巡遊，亦是4年疫情以後首次重新舉辦，吸引來自全球各地的超過30萬遊客。山鉾巡遊會將京都四条通附近擠得水洩不通，雖然熱鬧但可能影響外國旅客的旅遊體驗，因此今年首度向外國遊客推出VIP觀眾席。

看台設置在河原町禦池十字路口，設有三級台階，可以很容易地看到前面花車的遊行隊伍。觀眾席是適合外國人的舒適座位，採用日式風格，配有榻榻米和坐墊，還設有遮陽傘，可以盡情享用酒類和京都小菜等，還有英文和中文耳機導遊解說。

「青森睡魔祭」票價索價56.5萬港元

這是祗園祭首次針對富裕訪日外國遊客的嘗試，每席售價40萬日圓（約22.5萬港元），但仍然深受歡迎，8成座位已經售出。事實上，類似這類為外國遊客設置昂貴的專座有增加趨勢，今年8月在青森市舉辦的「青森睡魔祭」更推出了售價100萬日圓（約56.5萬港元）的VIP觀眾席。而在德島市舉辦的「阿波舞」亦以每個座位20萬日圓（約11.3萬港元）的價格出售高級包廂座位。

設立祗園祭VIP觀眾席的京都市旅遊協會就表示，希望借此讓更多外國人了解京都的歷史和文化的價值，並希望以此為契機，傳達維護和傳承傳統活動的重要性。

【香港貿易】統計處發表5月對外商品貿易統計　進出口貨量分別下跌19.2%及18.3%

責任編輯：李智賢

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