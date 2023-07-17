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【虛擬資產】瑞波幣XRP獲美法官裁定不是證券　瑞波公司：美銀行將希望使用XRP

股市 18:16 2023/07/17

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瑞波幣XRP獲美法官裁定不是證券　瑞波公司：美銀行將希望在跨境支付中使用XRP

美國加密貨幣公司瑞波公司（Ripple）日前被美國法院裁定瑞波幣（XRP）「不一定是證券」，振奮了全球加密貨幣市場。瑞波公司表示，有信心美國銀行及其他美國金融機構將對瑞波幣使用在跨境支付中感到興趣。

瑞波公司法律顧問Stu Alderoty表示，預計將在第三季度開始與美國金融公司討論以瑞波幣進行轉賬的「按需流動性提供（On-Demand Liquidity， ODL） 」 產品。

瑞波公司於2020年被美國證券交易委員會（SEC）起訴，指控其未經註冊出售價值超過10億美元的瑞波幣，誤導了投資者。上周瑞波公司與美國SEC之間長達三年的長期訴訟終於有結果，美國紐約南區地方法院的法官Analisa Torres宣布，瑞波幣「不一定是證券」。

Alderoty指，希望這決定能讓金融機構客戶或潛在客戶感到安心，至少可以進來並開始討論他們在業務中遇到的問題，以及跨境轉移價值方面的現實問題不會產生不正當費用。

他又指，希望今季能夠在美國與客戶進行大量對話，並希望其中一些對話能夠真正轉化為真正業務。

值得留意是，是次裁決不代表瑞波公司完全勝訴，法官雖然裁定瑞波幣不是證券，但出售瑞波幣確實算作未註冊的證券銷售。

Alderoty稱，公司將在適當的時候研究這決定，評估對業務有何影響。而公司的業務不會受到該裁決的影響，因為客戶主要位於美國境外。

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編輯：袁諾曦

虛擬貨幣 金融機構 瑞波幣
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