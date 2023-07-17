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【新加坡政壇】星國會議長陳川仁被揭與議員鍾麗慧婚外情　李顯龍：曾警告結束關係不果　二人退黨辭職

宏觀解讀 18:09 2023/07/17

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【新加坡政壇】星國會議長陳川仁被揭與議員鍾麗慧婚外情　李顯龍：曾警告結束關係不果　二人退黨辭職

新加坡政壇再現地震，新加坡國會議長陳川仁與議員鍾麗慧周一（17日）宣布辭職和退出執政人民行動黨。陳川仁近日被揭與鍾麗慧發生「不正當關係」，同時身陷使用「非國會用語」醜聞。

新加坡總理李顯龍稱，除了陳川仁最近使用的非議會語言外，還有他與人民行動黨國會議員鍾麗慧存在不正當關係的問題，相比之下，這是更嚴重的問題，因為他是議長，她是國會議員。李顯稱龍已接受兩人的辭職，並表示陳川仁辭職是必要，以維持人民行動黨多年來所堅持的高標準的禮節和個人行為。

陳川仁4月被錄到咒罵反對黨

李顯龍提到，自己在2020年得知陳川仁與鍾麗慧關係後，曾要求兩人斷絕關係，一直到今年 2 月，「我們希望他們能夠糾正錯誤，但不幸的是他們沒有」。 

54歲的陳川仁曾被視為潛在的總​​理候選人，今年4月新加坡國會討論提供更多協助予低收入族群，反對黨工人黨議員林志蔚發言後，陳川仁未留意到自己麥克風未關被錄到其咒罵林志蔚「他媽的民粹主義者」（Fxxking populist）。

新加坡政壇動盪

李顯龍在聲明中表示，陳川仁個人行為「有缺陷」，理解他想要遠離政治並幫助治愈家人的願望。陳川仁在辭職信中稱，對自己在國會使用「粗魯且失禮」的用語已公開道歉，但國會及議長聲譽至關重要，但未有提及婚外情。當局也沒有說明鍾麗慧辭職原因。

今次新加坡政壇動盪，繼貪污調查局調查交通部長易華仁和旅店置業執行董事王明星後，有重量級國會議員身陷醜聞。

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編輯：李哲毅

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