【暑假好去處】 Hello Kitty主題活動進駐東薈城名店倉 玩遊戲送禮品 消費滿指定金額獲贈300元現金券

東薈城名店倉與 AI 元宇宙 MetaGaia 合作，於 2023 年 7月 14 日至 8 月 31 日期間舉辦「夏日探索— Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」主題活動，可以打卡之餘更能大玩 AR 實景擴增裝置遊戲更可取驚喜小禮品。此外， CLUB CG 會員於場內消費滿指定金額，更可換領限量版禮品及電子現金券，場內每週更有限定貼紙免費大放送。

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HelloKitty元宇宙世界進駐東薈城名店倉，只要前往商場並以手機掃描二維碼以下載及登入「MetaGaia 」應用程式，即可參與冒險。場內多個角落有二維碼可供掃描以參與遊戲，當中「樂『元』電子歷險任務」只需以手機掃描場內不同角落的二維碼，完成指定任務並集齊 3 顆寶石，下載 TAIKOO+手機應用程式並登記成為 CLUB CG 準會員或出示電子會員卡（非 CLUB CG 會員須登記為 CLUB CG 準會員或會員）即可換領期間限定版氣球一個，數量有限，先到先得，換完即止。此外，CLUG CG 會員更可以低至 65 折優惠價港幣 260 元（原價港幣400 元）購買「MetaGaia」應用程式內的「Wonder Pass」，同時亦可獲得限量版實體「Wonder Pass」及「Hello Kitty 女皇」飾針一枚。

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2023 年 7 月 24 日至 8 月 23 日期間，CLUB CG 會員本人於東薈城名店倉指定商戶即日以電子貨幣消費滿指定金額，即可換領東薈城名店倉聯乘「Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」禮品及高達港幣 150 元指定商戶無消費門檻電子現金券！若使用銀聯支付更可賞上加賞，最高可獲得額外港幣 300 元無消費門檻電子現金 券，高達 7.5%回贈。



非 CLUB CG 會員亦可憑港幣 2,000 元或以上合資格之即日單一消費，即場登記成為 CLUB CG 會員並參與獎賞禮遇及賺取積分。

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即日電子消費 (最少一張 HK$2,000 或以上之收據） 東薈城名店倉聯乘 Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia 禮品及無消費門檻之電子現金券 銀聯額外獎賞 HK$ 3,000 「Hello Kitty 女皇」環保購物袋一個 COVA 港幣 50 元 電子現金券一張 HK$ 8,000 「Hello Kitty 女皇」雙層鑽石 LED 隨行杯一個及 東薈城名店倉港幣 100 元 電子購物禮券一張 HK$ 12,000 「Hello Kitty 女皇」廚房用具套裝一套及 東薈城名店倉港幣 150 元 電子購物禮券一張

按圖看Hello Kitty禮品：

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另外，場內特設 5 個夢幻主題打卡區，包括 6 米高巨型「Hello Kitty 女皇」充氣裝置將於四樓平台廣場華麗登場、位於二樓中庭廣場的 6 米高「幻彩城堡」，每日指定時間更會有夢幻音樂匯演；不同造型的 Hello Kitty 更會於「橄欖石尋寶店」、「紅寶石餐館」及「藍寶石珍藏屋」與大家見面大拍甜蜜合照，全場散發歡樂氛圍；於指定日子「Hello Kitty 女皇」更會華麗現身商場舉行「女皇見面會」。

按圖看5大打卡位：

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活動詳情如下 ：

「幻彩城堡」裝置詳情： 地點： 東薈城名店倉二樓中庭廣場 日期： 2023 年 7 月 14 日至 8 月 31 日 時間： 每日早上 10 時至晚上 10 時 「Hello Kitty 魔幻音樂匯演」 每日晚上 6 時至晚上 8 時（每隔 30 分鐘一場）

「藍寶石珍藏屋」氣球換領詳情： 地點： 東薈城名店倉地下鄰近 MLB (G01B 號舖) 日期： 2023 年 7 月 14 日至 8 月 31 日 時間： 每日中午 12 時至晚上 7 時

Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia 珍藏貼紙派發詳情： 地點： 二樓中庭廣場 日期： 2023 年 7 月 14 日至 2023 年 8 月 31 日 時間： 每日上午 10 時至晚上 10 時

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同場更特設限定「元」創 DIY 工作坊，各位大小歷險家可於「橄欖石尋寶店」參與首飾或捕夢網 DIY 工作坊；CLUB CG 會員亦可憑指定積分換領工作坊入場券。同時也可透過捐款參與由社會企業「天糧行善」舉辦的慈善冷泡蘋果茶工作坊。

「元」創 DIY 工作坊詳情： 地點： 東薈城名店倉二樓鄰近 cdf Beauty (275 號舖) 日期： 2023 年 7 月 15 日起至 8 月 27 日（逢星期六及日） 7 月：15、16、22、23、29、30 日； 8 月：5、6、12、13、19、20、26、27 日 時間： 中午 12 時至下午 6 時

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Hello Kitty忠粉不容錯過「橄欖石尋寶店」，店內有超過 200 款熱賣商品隨意挑選，當中包括全港率先開售「 Hello Kitty Seven Wonders in MetaGaia」元宇宙系列精品如肩上公仔盲盒、摺疊式雨傘、沙灘玩樂必備的防水小物袋及文具等。CLUB CG 會員更獨家尊享指定產品網上折扣優惠，詳情請密切留意商場公佈。商場更特別與人氣韓式餐廳 Banchan & Cook 推出限定餐牌，是閨蜜們假日約會打卡好去處。

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