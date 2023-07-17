【GOGOX大股東】58同城CEO發內部信：百分百會砍掉無盈利業務　旗下快狗打車去年勁蝕12億

▲ 【中國科企】58同城CEO發內部信：面對現實 百分百會砍掉無盈利業務

已於2020年私有化退市、内地生活資訊網站58同城行政總裁姚勁波向全體員工發信，指所有業務年内在所在城市維度實現盈利是最低要求，倘若未見盈利，「一定不留，百分之百砍掉」。

姚勁波在信中明確指，公司的業績趨勢和業務發展遜預期，基本涉及到每條業務線，必須積極面對現實，直言要「深挖洞、廣積糧」，今年目標是實現12個業務基本盈利。他重申，各業務負責人要100%為結果負責。

58同城為GOGOX股東之一

值得留意是，58同城為本港初創代表快狗打車（GOGOX） （02246） 控股股東，58同城旗下58到家持有GOGOX約47.95%股份。今次58同城雷厲風行要求業務年內實現盈利，未知會否涉及香港上市GOGOX。

GOGOX去年受累疫情影響，全年虧損12.05億元（人民幣，下同），按年擴大38%。

「像一個CEO一樣，100%對結果負責。要做對決策，極致效率，保住業務，保住城市，保住團隊。」

姚勁波指，公司智能數據部門正識別團隊成本的高低，「哪些方向是要投入的，哪些業務是在自嗨，從而擠出水分，去肥增肌」，又稱「成本的最小單元將會核算到每一個地方、到每一個人，最後決定有沒有人買單，從而決定人員去留」。他強調今後不再比較團隊規模大小，而是以客戶數量和認可度作爲比較對象。

5月曾啟動大規模裁員 傳比例超過3成

值得一提的是，58同城曾於5月啟動大規模裁員，當時有傳比例超過3成，涉及各條業務線，賠償為「N+1」，有前員工接受傳媒訪問指，自2023年起，公司已採取降職降薪、啟用末位淘汰制等方法削減成本。

58同城早前與華平投資牽頭的財團簽署私有化協議，交易涉資87億美元。

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記者：伍鍵文、李哲毅