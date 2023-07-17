【假日好去處】粉嶺「舊球場」進一步開放予公眾 7月23日起變身「早上高球場下午公園」（附詳情）

香港哥爾夫球會（球會）宣布，粉嶺球場「舊球場」自2023年7月23日起，將於逢星期日下午開放予公眾，讓市民可親臨球場體驗和享受大自然綠色天地的樂趣。

球會近年從多方面進一步開放「舊球場」，讓非高球愛好者可以在平日和假期不同時段來到球場參加不同活動。今年「七一」回歸日，球會試行了「早上高球場下午公園」的開放模式，吸引了逾萬市民進場參與，運作非常成功，深受市民歡迎。

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有鑒於此，球會決定將這一開放安排延續，由7月23日起，在下午將球場變身為歷史生態公園，讓更多市民可以來到球場進行不同活動，在早上則維持現時作為球場的功能。

按球會的安排，球場開放為公園的時間由下午1時至晚上9時，屆時「舊球場」1至3號洞會搖身一變成為市民的樂園。市民可以在林蔭處處的綠茵草地上欣賞大自然美景、打卡、嬉戲，以至與毛孩們渡過一個忘憂的下午，各適其適，樂在其中。



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香港哥爾夫球會會長郭永亮說：「我們很高興『早上高球場下午公園』的融合安排證明可行，基於在球會有效管理下，安全考慮可以得到照顧，因此我們決定延續這個開放措施，既可兼顧高球愛好者打球的需要，又可讓更多市民能夠享受到這個全亞洲唯一擁有百年歷史，並可舉辦國際高球盛事的獨有球場景緻。

他續說：「『舊球場』可發揮的功能非常多元化，包括為熱愛高球人士提供一個逾百年的地標式國際錦標賽場地，也為公眾人士帶來一個古蹟和生態共融的公園。球會一直以來悉心保育保養球場，確保場內的生態環境不受破壞，讓大量具保育價值的動植物可繼續在這樂土棲息。在球會的努力下，能夠為下一代保存這片集文化、歷史和生態的景觀，並為社會人士津津樂道，對此球會實在感到非常欣慰。

他又指，球會累積了百年專業管理經驗和悉心保育下，「舊球場」可以採納高球場和歷史生態公園的模式共融共存，讓市民共享共樂，並締造了一個絕對是可惠及全港市民，同時又有利香港在國際上說好香港故事的多贏局面。



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撰文 : 陳詠妍



