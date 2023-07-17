英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍

英國消費者權益保障團體「Which？」發表報告，發現一部分日常食品的價格在截至上月的3個月內，較兩年前同期貴1.75倍。

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「Which？」分析8家主要超市超過2.1萬款食品和飲品，發現烘焙食品截至上月的3個月內較兩年前貴超過3成，而芝士和肉類價格同期分別貴35%及24%。

其中價格升幅最驚人的商品由連鎖超市Sainsbury's出售，為英國品牌Mr Kipling出品的6片裝貝克威爾蛋糕，截至上月的3個月内售價為2.75英鎊，較兩年前同期貴1.75倍。

另一連鎖超市Morrisons自家品牌的莫薩里拉芝士（Mozzarella），截至上月的3個月内售價為1.19英鎊，較兩年前同期貴超過1.4倍。

「Which？」透露，Aldi、Asda和Lidl三間超市於過去兩年加價情況最嚴重。

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「Which？」食品政策負責人戴維斯 （Sue Davies） 表示，報告揭示自通脹危機以來，各大超市食品的真實加價幅度令人震驚。

她表示超市近期將部分產品價格輕微下調，根本不足以協助努力工作為求溫飽的普羅大眾，並敦促政府加強監管商品定價。

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責任編輯：鄭錦玲