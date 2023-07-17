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【職場熱話】 男文員工作4年月薪得1.3萬 只加過人工一次 網民：轉行建造業起薪點已經有3萬

理財智慧 15:33 2023/07/17

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許多打工仔都期望隨工作年資增長，能得到升職加薪的機會，但現實往往未能如願。有網民在網上討論區發文，指自己在公司任職文員四年，期間只有加薪一次，目前月薪只有1.3萬，讓樓主懷疑自己是否應該堅持留下來，因而詢問網民應否轉行。大部分網民都建議他轉行，更有人建議給予樓主轉行建造業的詳細建議，指會有更高的起薪點和晉升機會。

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網民皆認為「工資這麼低，上班有什麼意義」、「別說十年沒加工資，不每年加都可以走了，你這麼多年都沒加，證明公司都不重視你」、「文員的工資好像都不是很高」，亦有網民認為「疫情又真的不能加是正常。」

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不少網民建議樓主轉工，「審視自己的工作做得好不好，要是自覺做得好，只是公司沒什麼生意，就要跳槽了」、「工資這麼低，馬上騎牛找馬跳槽」、「我在舊公司工作3年才加過1次500元工資，離開時過年還要沒花紅出，一轉工公司主動加我3500元工資」、「轉一份每星期上五日班，月薪照舊的工作，當作加了工資算了吧，有經驗應該不難找。」亦有網民建議「可以考慮考物管主任從初級做起，而且可以讀文憑進修，會有晉升機會的。」

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另外，亦有網民建議樓主從事建造業，「你將來做文職到40歲，算上通漲因素，你也不會過2萬工資，然後就會被解僱，到時候你便很難找工作，而且做不回文職，只剩下『下欄』炒散工作。」他續指「我身邊做文職的中學同學，40歲左右9成被解僱，包括我自己，不過我後來選擇去做地盤工人，完成工藝考試，考到大工牌有6萬以上收入，可以安然做到60歲，然後有大量資產退休。」更建議樓主進修，「到建造業議會完成中級工藝課程，不用學費，而且每月有1萬元津貼，畢業也會有工作介紹，一般工種起薪點已經有工資3萬，4年後考到大工牌一般工種有5萬以上，扎鐵大工有10萬以上。」

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撰文 : 陳美鳳

跳槽 建造 建造業議會 行業 工種 網上討論區 辭職 全職

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