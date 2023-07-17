新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情

新加坡國會議長陳川仁和女議員鍾麗慧周一（17日）辭職，並退出執政人民行動黨（People’s Action Party），消息震驚新加坡政壇。新加坡總理李顯龍表示，兩人間有不正當年關係，辭職屬必要行動。

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李顯龍發表聲明宣布陳川仁和鍾麗慧辭職，強調行動有必要，需維護人民行動黨多年以來堅持的高標準禮節和個人操守。

李顯龍其後再作為人民行動黨秘書長出席記者會，透露在2020年大選後某個時得悉陳川仁和鍾麗慧之間存在不正當關係，並在今年2月再忠告兩人。但近期有跡象顯示，兩人仍在維持不正當關係。

社交平台Reddit上近日亦流傳一段影片，內容顯示陳川仁在4月17日國會辯論期間，對著麥克風講一句「該死的民粹主義者」（****ing populist）。李顯龍回應指，陳川仁同意立即辭職，不但因其在議會的行為，亦因自己和鍾麗慧的關係。

李顯龍更指，陳川仁曾答應會和鍾麗慧斷絕關係，但未能做到。陳川仁曾於2月份提出辭職，他當時亦已接受，但考慮到其選區居民能繼續得到照顧，所以推遲公布。

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陳川仁公開致函李顯龍，確認會辭去人民行動黨成員、國會議長及Marine Parade GRC區議員職務，立即生效。他承認在國會中發表粗魯且不符合議會性質的言論是一個錯誤行為，為此向公眾及涉事的在野黨工人黨（Workers’ Party）議員林志蔚致歉。

陳川仁亦透露已和家人討論自己的行為，承認令家人失望，未來需對家人負責，需要空間恢復及解決問題。他指和太太討論後同意必須遠離政壇，全身心投入家庭。鍾麗慧發表辭職信指，對在現時的情況下辭職感到非常抱歉，向政黨、居民和義工致歉。

李顯龍分別向兩人回信，讚賞陳川仁承認自己在個人行為上存在缺陷，理解他遠離政治並協助家人的願望。他亦向鍾麗慧的辭職情況表示感到遺憾。

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責任編輯：李俊儀