  • 28°C
香港時間 : 2023717日 (週一) 18:16
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情

環球社會熱點 17:36 2023/07/17

分享：

分享：

新加坡國會議長陳川仁和女議員鍾麗慧周一（17日）辭職，並退出執政人民行動黨（People’s Action Party），消息震驚新加坡政壇。新加坡總理李顯龍表示，兩人間有不正當年關係，辭職屬必要行動。

新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　 【下一頁】

李顯龍發表聲明宣布陳川仁和鍾麗慧辭職，強調行動有必要，需維護人民行動黨多年以來堅持的高標準禮節和個人操守。

李顯龍其後再作為人民行動黨秘書長出席記者會，透露在2020年大選後某個時得悉陳川仁和鍾麗慧之間存在不正當關係，並在今年2月再忠告兩人。但近期有跡象顯示，兩人仍在維持不正當關係。

社交平台Reddit上近日亦流傳一段影片，內容顯示陳川仁在4月17日國會辯論期間，對著麥克風講一句「該死的民粹主義者」（****ing populist）。李顯龍回應指，陳川仁同意立即辭職，不但因其在議會的行為，亦因自己和鍾麗慧的關係。

李顯龍更指，陳川仁曾答應會和鍾麗慧斷絕關係，但未能做到。陳川仁曾於2月份提出辭職，他當時亦已接受，但考慮到其選區居民能繼續得到照顧，所以推遲公布。

新加坡次季GDP按年增0.7%  勉強避過技術性衰退 【下一頁】

陳川仁公開致函李顯龍，確認會辭去人民行動黨成員、國會議長及Marine Parade GRC區議員職務，立即生效。他承認在國會中發表粗魯且不符合議會性質的言論是一個錯誤行為，為此向公眾及涉事的在野黨工人黨（Workers’ Party）議員林志蔚致歉。

陳川仁亦透露已和家人討論自己的行為，承認令家人失望，未來需對家人負責，需要空間恢復及解決問題。他指和太太討論後同意必須遠離政壇，全身心投入家庭。鍾麗慧發表辭職信指，對在現時的情況下辭職感到非常抱歉，向政黨、居民和義工致歉。

李顯龍分別向兩人回信，讚賞陳川仁承認自己在個人行為上存在缺陷，理解他遠離政治並協助家人的願望。他亦向鍾麗慧的辭職情況表示感到遺憾。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：李俊儀

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情
今日
新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情
新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　
2023/07/15
新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　
新加坡次季GDP按年增0.7% 勉強避過技術性衰退
2023/07/14
新加坡次季GDP按年增0.7% 勉強避過技術性衰退
新加坡交通部長停職 涉貪協助調查
2023/07/12
新加坡交通部長停職 涉貪協助調查
新加坡酒店一款調酒日賣千杯 賺逾26萬
2023/07/11
新加坡酒店一款調酒日賣千杯 賺逾26萬

你可能感興趣

新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情
今日 17:36
新加坡國會議長與女議員辭職 李顯龍指涉婚外情
新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　
13:19 2023/07/15
新加坡交通部長易華仁 涉貪污被捕　
新加坡次季GDP按年增0.7% 勉強避過技術性衰退
12:42 2023/07/14
新加坡次季GDP按年增0.7% 勉強避過技術性衰退
內政 婚外情 辭職 新加坡 李顯龍

上一篇文章

英國通脹逼人 部分日常食品兩年加價1.75倍

下一篇文章

南韓暴雨成災多人傷亡 PSY發文讚天氣完美捱轟
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品
【英國王室】威廉將出租威爾士度假屋 要求查理斯搬走個人物品
90歲鍾歌蓮絲未揾夠錢拒退休 想同58歲第5任丈夫愛到永遠
90歲鍾歌蓮絲未揾夠錢拒退休 想同58歲第5任丈夫愛到永遠
南韓連日暴雨40死9人失蹤 隧道水浸增至13死（第二版）
南韓連日暴雨40死9人失蹤 隧道水浸增至13死（第二版）
熱浪衝擊全球多地 意大利氣溫或高達49度
熱浪衝擊全球多地 意大利氣溫或高達49度
【俄烏戰爭】俄中止黑海糧食出口協議 強調與克里米亞大橋無關（持續更新）
【俄烏戰爭】俄中止黑海糧食出口協議 強調與克里米亞大橋無關（持續更新）
英國加入CPTPP 明年下半年生效
英國加入CPTPP 明年下半年生效
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款