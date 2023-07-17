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【旅遊股】攜程發布AI大模型「攜程問道」　可進行條件複雜的機票和酒店查詢

股市 16:57 2023/07/17

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攜程發布AI大模型「攜程問道」　可進行條件複雜的機票和酒店查詢

攜程集團 （09961） 發布首個旅遊行業垂直大模型「攜程問道」。「攜程問道」可篩選200億高質量非結構性旅遊數據，結合現有實時數據進行了自研垂直模型的訓練。

據介紹，當用戶提出想法，「攜程問道」即可從地域、主題特色等方面，推薦旅行目的地、酒店、景點、行程規劃和即時優惠；在用戶需求相對明確時，提供智能
查詢結果，即用戶可用文字和語音以自然語言長句形式進行條件複雜的機票和酒店產品查詢。

同時，攜程發布為用戶提供行前推薦的三大類榜單產品「口碑榜、熱點榜、特價榜」。

攜程集團CEO孫潔指出，AI技術的另一個重要應用是在旅行服務場景，在AI模型的助力下，集團在3個方面的客服自助率都有了翻倍提升，包括全球超過20種語言的線上自助回复率、郵件自助回复率和電話語音自助解決率。

另外，攜程客服開始了售前服務轉型嘗試，攜程客服售前直播間正式上綫，首批攜程客服主播亦亮相。

相關文章：

【藍籌業績︱旅遊股】攜程升5%、創1個月高　第一季轉賺34億元人幣

編輯：袁諾曦

港股 攜程集團－S（09961）
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