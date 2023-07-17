【iOS 17】新Emoji預覽　iPhone可設立「個人聯絡海報」　加入三款Memoji貼紙

蘋果（Apple）iOS 17將於今年秋季推出，上周Apple亦有推出iOS 17公開測試版（Public Beta），開放予已登記的公眾iPhone用戶使用。如果有興趣提前預覽最新的Memoji更新和emoji貼紙，也可在iOS 17 Public Beta版看到。【有興趣試用的讀者，可接此連結傳送門】

為慶祝今（17日）的世界Emoji日，Apple表示將透過iOS 17在iPhone帶來全新emoji和Memoji 體驗，讓iPhone用戶將能夠設立「個人聯絡海報」（Contact Posters），以全新方式表達自己並為來電顯示創造嶄新外觀，包括使用自己的Memoji。

Apple還表示，新加入三款Memoji貼紙，包括：Halo、Smirk和Peekaboo，讓用戶能更好地表達自己；iPhone用戶也可在訊息、照片、文字檔案等上使用emoji貼紙。

此外，Emojipedia近日亦宣佈，有108個即將正式提交審議的新Emoji初稿，可能會加進Emoji 15.1當中。這些初稿還要待今年9月通過審議，才會有正式名單。因此預計在2024年初正式引入，並且在iOS 17及iPadOS 17中支援。

即睇新Emoji初稿：

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責任編輯：張寶燕

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