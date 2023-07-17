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【騰訊系】騰訊音樂首席戰略官葉卓東辭任 個人原因離職 8月31日起生效

股樓投資 16:44 2023/07/17

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騰訊音樂（01698）公布，葉卓東由於個人原因已辭任該公司首席戰略官及其他相關職務，自今年8月31日起生效。葉卓東將協助公司完成其工作職責的順利過渡。騰訊音樂表示，公司充分尊重其個人意願，並稱葉卓東的辭任並非因與公司的任何糾紛或分歧所致。

【盈警股】長城汽車發盈警 料中期純利最多跌8成  詳情請看【下一頁

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

青姐話
【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

葉卓東表示，未來會在海外花更多時間陪伴家人，但無論身在何處，始終對騰訊音樂團隊以及公司作為中國在綫音樂與音頻娛樂領航者的巨大潛力充滿信心。他又指，非常榮幸能夠成為騰訊音樂大家庭中的一員，多年來公司持續推動中國在綫音樂產業的長期健康發展，並實現令人矚目的成果，尤其是公司的在綫音樂付費用戶數，由2018年初不到2,000萬，而在今年第一季度已持續增長到逾9,000萬，並將持續健康發展。

【大行報告】摩通：韓國業務受營運去槓桿所累 下調百威亞太目標價至26元  詳情請看【下一頁

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

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撰文 : 袁國守

中國 音樂 騰訊音樂－SW（01698） 港股

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