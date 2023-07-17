【騰訊系】騰訊音樂首席戰略官葉卓東辭任 個人原因離職 8月31日起生效

騰訊音樂（01698）公布，葉卓東由於個人原因已辭任該公司首席戰略官及其他相關職務，自今年8月31日起生效。葉卓東將協助公司完成其工作職責的順利過渡。騰訊音樂表示，公司充分尊重其個人意願，並稱葉卓東的辭任並非因與公司的任何糾紛或分歧所致。

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葉卓東表示，未來會在海外花更多時間陪伴家人，但無論身在何處，始終對騰訊音樂團隊以及公司作為中國在綫音樂與音頻娛樂領航者的巨大潛力充滿信心。他又指，非常榮幸能夠成為騰訊音樂大家庭中的一員，多年來公司持續推動中國在綫音樂產業的長期健康發展，並實現令人矚目的成果，尤其是公司的在綫音樂付費用戶數，由2018年初不到2,000萬，而在今年第一季度已持續增長到逾9,000萬，並將持續健康發展。

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