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【香港貿易】統計署發表5月對外商品貿易統計　進出口貨量分別下跌19.2%及18.3%

商業 16:36 2023/07/17

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繼較早時發表2023年5月份對外商品貿易的貨值統計數字後，香港政府統計處發表5月份對外商品貿易貨量及價格統計數字。2023年5月與2022年5月比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌18.3%及19.2%。2023年首五個月與2022年同期比較，香港的商品整體出口貨量及進口貨量分別下跌19.5%及16.3%。

【創業世代】調查指Z世代或是最具創業精神一代
 
經季節性調整的數字顯示，截至2023年5月為止的三個月與對上三個月比較，商品整體出口貨量及進口貨量分別上升1.5%及0.8%。對外商品貿易貨量變動是從對外商品貿易貨值變動中扣除價格變動的影響而計算出來。
 
2023年5月與2022年5月比較，商品整體出口價格及進口價格均上升3.2%。2023年首五個月與2022年同期比較，商品整體出口價格及進口價格分別上升4.4%及3.8%。對外商品貿易的價格變動是以對外商品貿易的單位價格指數變動反映。這指數是根據平均單位價值或個別商品的實際價格來計算。
 
貿易價格比率指數是根據商品整體出口價格指數與商品進口價格指數的比率計算出來。與2022年同期比較，這指數在2023年5月大致維持不變，而在2023年首五個月則上升0.6%。

輸往所有主要目的地整體出口貨量均錄跌幅
 
2023年5月與2022年5月比較，輸往所有主要目的地的整體出口貨量均錄得跌幅：印度（-36.7%）、台灣（-25.7%）、美國（-21.1%）、中國內地（內地）（-19.4%）及越南（-6.4%）。與此同時，輸往所有主要目的地的整體出口價格均上升：印度（10.9%）、越南（5.0%）、美國（4.8%）、內地（2.4%）及台灣（0.6%）。
 
2023年5月與2022年5月比較，來自所有主要供應地的進口貨量均錄得跌幅：新加坡（-35.8%）、台灣（-24.2%）、日本（-15.7%）、內地（-14.2%）及美國（-10.7%）。與此同時，來自所有主要供應地的進口價格均上升：台灣（6.6%）、內地（5.1%）、日本（2.0%）、美國（1.3%）及新加坡（1.3%）。

香港中華出入口商會副秘書長李志峰表示，由於解封後不少港人選擇外遊或北上消費，在內需減少下讓對上三個月整體的出口貨量及進口貨量都有所減少。此外，上季中國物流運力未回復，讓不少進出口貨都經過香港，當運力逐漸回復後便回到直接從中國進出口，使香港的進出口貨量下跌。他指數據反映香港在疫後仍在緩慢復甦，雖然疫情過去但還需要一些時間才能恢復。

【2023第二期消費券】市民：用於日常吃飯　餐飲業界：輕微提振

本報記者：李智賢

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