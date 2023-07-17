【美元滙價】花旗料3個月內美滙指數重上101 渣打預期美元支持位在99關

▲ 渣打專家料聯儲局於7月底或重啟加息

市場預期美國加息快完結，美元遭抛售，上周四（13日）美滙指數失守110心理大關，翌日更自去年4月以來首度跌穿100關，上周五（14日）乍現99.63，再創今年新低；一眾非美貨幣大舉反攻，弱美元也刺激港股有運行，恒指5連揚後，上周累升近6%，以逾萬九點重上牛熊分界線。

外電指，美滙指數自高位急跌，美銀直指有機會墮入50年來第4輪熊市。究竟美元是否轉勢朝下降軌備受關注，渣打香港 （02888） 的專家預期，美滙指數短期內在98.5到99有支持；美資大行花旗更料3個月內美滙指數重上101.15。

花旗料儲局明年有機會減息

此外，全球聚焦下周四（27日）美國議息，花旗銀行投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，無論聯儲局再加息一次或兩次，加息周期已相當接近尾聲，料明年有機會減息。且料3個月內美滙指數報101.15 ，未來半年至1年預測96.83 ，兩年長期目標價93.48。

渣打香港財富管理高級投資策略師陳正犖回應本報查詢指，美國最新公布非農業就業職位增長放緩至2020年底以來最少，通脹亦跌至逾兩年最低，拖累近期美滙指數跌穿100的關鍵水平。然而，美元現在看起來超賣，考慮到聯儲局本月稍後時間加息的可能性很大，美滙指數或在98.5及99附近找到支持，遂轉而短期看好美元未來幾天表現。

陳正犖認為，美國現宣布對抗通脹的工作已經結束仍為時過早，服務業和住房等某些領域的通脹高企，基數效應亦在未來幾個月開始減弱，屆時市場或又再關注通脹反撲的風險。

不過，陳正犖補充，未來12個月，美國仍然較大機會陷入衰退，增加美元下行壓力，所以下半年較看好3大貨幣：日圓、澳元及加元。日本央行仍可能調整孳息曲線控制，收緊貨幣政策，美日息差或收窄，日圓未來十二個月有條件重上130兌一美元，意味每百日圓兌港元或重返6算。澳洲經濟有機會受惠於中國復甦重回軌道，加上澳洲央行重申有需要時或再收緊政策，澳元兌美元未來12個月內目標價可留意0.7。至於加拿大央行剛再加息，央行又調高經濟預測，推遲通脹回落的預期時間表，加元或重上1.3兌一美元。

東亞 （00023） 高級投資策略師黃燕娥估計，今季美元在100到105上落。

相關文章：【大行看法】富邦潘國光：美滙若穿100關 全球風險偏好將上升 港股有望見2萬關

【歐元定存】歐元定存息最高10.88厘 花旗料歐央行7月加息0.25厘

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪