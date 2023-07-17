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【AAPL】台媒：蘋果iPhone 15傳提前備貨　避免重蹈去年缺貨覆轍

股市 16:14 2023/07/17

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【美股焦點】台媒：蘋果iPhone 15傳提前備貨　避免重蹈去年缺貨覆轍

蘋果（Apple，美：AAPL）一年一度新iPhone發布日子倒數之際，有台媒引述供應鏈人士透露，蘋果iPhone 15系列新機模型機原本應在8月才會提供給周邊製造商，如今已提前在近期釋出，並要求供應鏈提前備貨，以避免重蹈去年歐美聖誕購物節旺季卻苦無產品可出的覆轍，透露蘋果對新iPhone銷量仍深具信心。

報道指出，蘋果供應鏈向來不評論客戶釋單動態與出貨狀況，但以iPhone最大組裝代工廠富士康母企鴻海精密（台：2317）為例，已開始大力補充人力。

往年蘋果iPhone模型機都是在8月開始低調釋出，而模型機僅針對新機的外觀進行100%擬真，包括全機尺寸以及接口，並不包含內部零組件，主要用意在於讓手機機殼、保護貼等周邊製造商能提前開發模具，讓新機一上市時，就能立刻同步銷售周邊。

台媒引述業界人士分析，今年蘋果模型機提早一個月釋出，意味供應鏈備貨時間跟著提早，由於此刻手機市場需求仍未完全恢復元氣，蘋果提前備貨雖然充滿風險，但也凸顯出對新機充滿信心，希望一上市就能掀起一波換機潮，搶攻消費者荷包，並避免去年發生缺貨的情況再次發生。

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