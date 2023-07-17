▲ 【人事變動】市傳聯通董事長劉烈宏將調任國家數據局

據內媒體報道，聯通 （00762） 董事長兼首席執行官劉烈宏將調任國家數據局，擔任第一任局長。不過，聯通相關人士表示，以官方訊息為准。目前聯通官網領導成員一欄暫未發生變化。

今年兩會期間，根據國務院關於提請審議國務院機構改革方案的議案，組建國家數據局。該局負責協調推進數據基礎制度建設，統籌數據資源整合共享和開發利用，統籌推進數字中國、數字經濟、數字社會規劃和建設等，由國家發展和改革委員會管理。

2021年8月，原中國聯通董事長、黨組書記王曉初退休，劉烈宏則從工業和信息化部副部長、黨組成員調任中國聯通董事長、黨組書記，任職至今已近兩年。

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編輯:姚卓然