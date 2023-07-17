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【美國加息】貝萊德：美國不太可能陷入經濟衰退　儲局或於11月再次加息

股市 16:07 2023/07/17

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貝萊德：美國不太可能陷入經濟衰退　被市場誇大

貝萊德全球固定收益首席投資長（CIO）Rick Rieder表示，美國不太可能經歷經濟下行或衰退，認為「經濟衰退」的觀點已被嚴重誇大，以消費者為導向的經濟體會比外界想像的更加穩定。他又預期，美國聯儲局或會於11月再次加息。

Rieder認為，現時欠缺大規模衝擊擾亂當前的經濟氣候，認為「經濟衰退」的市場觀點已被嚴重誇大。

至於美國經濟是否已走出通脹危機，他表示，一旦通脹接近3%，便令人減少憂慮，對貨幣政策也不需要過份憂慮。

Rick Rieder對通脹的下行軌跡充滿信心，並預計通脹將隨著時間下降，失業率也不太可能上升。但他提醒，雖然商品通脹正在接近目標，但服務業通脹可能需要更多時間才能達到預期水平。同時，他也質疑明年是否可實現通脹目標。

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編輯：袁諾曦

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