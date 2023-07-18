曾淵滄：樓價怎樣才會升？

上星期，筆者猜測香港樓價在今年首4個月反彈的主要原因是，許多人憧憬內地居民在通關後會前來香港買樓，5月開始才慢慢地感覺到內地居民，並沒有如想像那樣在通關後湧入香港買樓。

日前，據稅務局的資料顯示，今年上半年共有387宗境外居民繳納買家印花稅（BSD），比去年同期的425宗還少。稅務局的資料清楚說明，內地居民不會因為通關就湧入香港買樓。內地居民會不會來香港買樓，所考慮的因素與香港人想不想買樓基本是一樣的，那就是預期樓價是上升，還是下跌。

我們再翻查歷史，2017年上半年買家印花稅的繳納宗數達1,317宗，2018年上半年再增加至2,153宗，與今年上半年比較，相差得太遠。那時候，每個月繳納買家印花稅的非香港永久居民的宗數，已經比今年上半年的總數還多，為甚麼？道理很簡單，只要看看當時的樓價走勢就清楚了。2017年初至2018年上半年，是香港樓價快速上漲的時期，那段時期樓價上漲約27%，不但吸引香港人買樓，也吸引內地的人前來買樓，樓價上漲27%對冲了部分他們繳納的買家印花稅及從價印花稅（AVD）。

美國加息影響買樓意欲

樓價下跌，是從加息開始，而加息是漸進式地加，因此，加息初期買家承受的壓力仍然不大，所以去年上半年，就算是封關，前來香港買樓的內地居民還是比今年上半年開關後更多。因此，如果憧憬開關之後大量內地居民會前來香港買樓，炒起香港樓價則會是一個錯誤的憧憬。要等到市場開始認定加息周期已經結束，並開始憧憬減息周期就快開始，那麼內地居民才會再度大量地來香港買樓，不論是內地居民或是香港居民，想買樓的人就會增加，樓價才會上升。

到7月尾又是美國聯儲局議息日，一般認為加息0.25厘的機會很大，加了息之後，會不會再加息就難有定論。股市會波動，樓市則相對穩定，這應該會開始吸引內地居民來香港買樓，因此，可以預期今年下半年繳納買家印花稅的人會增加，多了這批買家，樓價可以看好。

放寬首置不利納米樓價

上周，特區政府宣布放寬首次置業的香港人買樓按揭的成數，按揭保險的比例也同樣提高，這可以增加中價樓的吸引力，不過，總需求不容易出現明顯的增加，原本不想買樓的人不會因此而買樓，但可能會買大一些的樓。對想賣樓的中價樓業主來說是好事。反之，對想賣樓的納米樓業主來說，就不是好事，因為準買家會改買較大的單位。而且，現在人人都看到特區政府會大量增加居屋的供應，而且居屋售價的折扣比例也增加，這應該會影響納米樓的價格趨勢。

節錄自第821期《iMoney Wealth》置業安居

編輯：譚翠兒

撰文 : 曾淵滄 中原城市指數創辦人之一，現為財經評論員，熟悉本港樓市走勢與經濟的關係，憑創立中原城市指數奪得2001年城市大學最佳商業應用研究獎。為英國曼徹斯特大學管理科學博士及英國蘭卡士特大學運籌學碩士。