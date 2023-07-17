英國消費者組織敦促政府採取行動 英國政府不考慮實施價格上限

英國消費者組織Which?敦促政府在競爭監督機構公佈其對食品雜貨定價的審查報告時採取行動，為家庭提供支持。

根據對市場領導者Tesco (TSCO)、Sainsbury's (SBRY)、Asda、Morrisons、Aldi、Lidl、Waitrose和Ocado (OCDO)超過21,000種食品和飲料產品的分析，Which? 發現超市價格在2021年6月至2023年6月期間上漲了25.8%。

動物飼料、化肥、燃料以及能源和勞動力成本的增加推動了食品價格的上漲。歉收、禽流感和英鎊疲軟使問題更加複雜。

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然而，Which? 的調查結果顯示，一些超市產品的通脹率過高。競爭和市場管理局（CMA）將於本月對食品雜貨行業的競爭和定價情況進行更新。此前，該機構曾表示沒有發現具體問題的證據。

Which?認為，如果發現競爭問題，CMA應該準備採取適當的行動。他們又指，財政部長亨特Jeremy Hunt也應該提供有關他與行業達成協議的措施的最新進展，以減輕對消費者的壓力。

英國超市拒絕接受關於它們在生活成本危機中牟取暴利的指控。

英國零售商協會首席執行迪金森Helen Dickinson表示：「零售商為消化成本上漲所做的艱苦努力意味著英國的食品雜貨價格是歐洲最便宜的。」她指出，最近幾週黃油和麵包等一些主要主食的價格已經開始下降。

歐洲各國政府一直在與高通脹作鬥爭。上個月，法國政府得到75家食品公司的承諾，將對數百種產品進行降價。與此同時，匈牙利也實施了強制性降價措施。

盡管英國政府對食品價格飆升表示擔憂，但它表示不考慮實施價格上限。

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