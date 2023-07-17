▲ 【恒生11】恒生管理層參與「夠薑蔥」應援企劃 為DSE考生打氣

香港中學文憑試（DSE）即將放榜，為鼓勵應屆考生，恒生銀行 （00011） 旗下年輕人社交平台「夠薑蔥」已連續5年於DSE考試季節推出應援活動及企劃，今年更由恒生執行董事兼行政總裁施穎茵聯同執行委員會成員，親自參與「打氣」活動，一人一句勉勵考生，與超過5萬名考生相伴同行，鼓勵他們以正面心態迎接放榜。

恒生指，為支援DSE應屆考生，今年「夠薑蔥」推出「最firm應援」企劃，於考試及放榜期間於全港各區擺放超過40個街站，派發應援物品及薑味汽水，更以全港400多間中學的名稱演化成一組組獨有打氣字句，在「夠薑蔥」Instagram上為同學打氣。

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記者：伍鍵文