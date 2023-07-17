  • 29°C
香港時間 : 2023717日 (週一) 16:45
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【恒生11】恒生管理層參與「夠薑蔥」應援企劃　為DSE考生打氣

Hot Talk 16:06 2023/07/17

分享：

分享：

【恒生11】恒生管理層參與「夠薑蔥」應援企劃　為DSE考生打氣

香港中學文憑試（DSE）即將放榜，為鼓勵應屆考生，恒生銀行 （00011） 旗下年輕人社交平台「夠薑蔥」已連續5年於DSE考試季節推出應援活動及企劃，今年更由恒生執行董事兼行政總裁施穎茵聯同執行委員會成員，親自參與「打氣」活動，一人一句勉勵考生，與超過5萬名考生相伴同行，鼓勵他們以正面心態迎接放榜。

 

恒生指，為支援DSE應屆考生，今年「夠薑蔥」推出「最firm應援」企劃，於考試及放榜期間於全港各區擺放超過40個街站，派發應援物品及薑味汽水，更以全港400多間中學的名稱演化成一組組獨有打氣字句，在「夠薑蔥」Instagram上為同學打氣。

相關文章：

【放寬按揭】恒生李樺倫：暫難定論寬按揭成數反應　分行引入智能櫃位

【恒指改革】主要上市外國公司可納恒生指數、恒生科指　11月起生效

【恒生指數】恒指公司推恒生港股通中國央企ESG領先指數　每隻成份股比重上限8%

 

 

記者：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
港股 DSE 中學 銀行 恒生銀行（00011） 社交平台
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國加息】貝萊德：美國不太可能陷入經濟衰退　儲局或於11月再次加息

下一篇文章

【港股市況】港股全日停市　中國第二季度GDP遜預期、恒指黑期跌約200點
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？
【打風消息】天文台：改發三號強風信號　現時風力仍然強勁（不斷更新）
【打風消息】天文台：改發三號強風信號　現時風力仍然強勁（不斷更新）
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘
【港股市況】港股全日停市　中國第二季度GDP遜預期、恒指黑期跌約200點
【港股市況】港股全日停市　中國第二季度GDP遜預期、恒指黑期跌約200點
【TSLA】Tesla特斯拉周三公布業績　市場期望有幾高？另Cybertruck量產來了
【TSLA】Tesla特斯拉周三公布業績　市場期望有幾高？另Cybertruck量產來了
【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
【恒指夜期+ADR】夜期收市再升188點　阿里美股、騰訊、美團ADR齊升（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款