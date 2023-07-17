【颱風襲港】天文台改發三號強風信號 即睇鐵路服務班次情況

香港天文台已公佈稍後將改發三號強風信號。

港鐵（00066）表示，鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。高速鐵路(香港段)服務維持正常。

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

市區預辦登機服務的截止時間，維持飛機起飛前的120分鐘，直至市區預辦登機服務於下午三時完結爲止。



【打風在家】打風有咩節目 ? 網民齊數打風在家活動 ，詳見【下一頁】

港鐵服務將逐步加密到以下班次：

荃灣綫 5 分鐘一班

觀塘綫 5 分鐘一班

港島綫 5 分鐘一班

南港島綫 5 分鐘一班

將軍澳綫

北角站 – 寳琳站：5 分鐘一班

調景嶺站 – 康城站：10 分鐘一班

東涌綫 7 分鐘一班

迪士尼綫 10 分鐘一班

機場快綫 10 分鐘一班

東鐵綫

金鐘站 – 羅湖站：4 – 8 分鐘一班

金鐘站 – 落馬洲站：12 分鐘一班

屯馬綫 6 分鐘一班

輕鐵 5 – 18 分鐘一班

港鐵巴士 5 – 15分鐘一班

【暑假好去處】首個 B.Duck主題遊樂園進駐又一城 巨型充氣城堡+ 3.5米高巨型滑梯（附購票方式），詳見【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：陳詠妍