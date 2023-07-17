【颱風襲港】天文台改發三號強風信號 即睇鐵路服務班次情況

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【乘車優惠】港鐵推小童暑假乘車優惠 可免費往來羅湖及落馬洲站
香港天文台已公佈稍後將改發三號強風信號。
港鐵（00066）表示，鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。高速鐵路(香港段)服務維持正常。
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市區預辦登機服務的截止時間，維持飛機起飛前的120分鐘，直至市區預辦登機服務於下午三時完結爲止。
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港鐵服務將逐步加密到以下班次：
荃灣綫 5 分鐘一班
觀塘綫 5 分鐘一班
港島綫 5 分鐘一班
南港島綫 5 分鐘一班
將軍澳綫
北角站 – 寳琳站：5 分鐘一班
調景嶺站 – 康城站：10 分鐘一班
東涌綫 7 分鐘一班
迪士尼綫 10 分鐘一班
機場快綫 10 分鐘一班
東鐵綫
金鐘站 – 羅湖站：4 – 8 分鐘一班
金鐘站 – 落馬洲站：12 分鐘一班
屯馬綫 6 分鐘一班
輕鐵 5 – 18 分鐘一班
港鐵巴士 5 – 15分鐘一班
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責任編輯：陳詠妍