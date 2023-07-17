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【颱風襲港】天文台改發三號強風信號 即睇鐵路服務班次情況

理財智慧 16:04 2023/07/17

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香港天文台已公佈稍後將改發三號強風信號。

港鐵（00066）表示，鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量。港鐵巴士亦將於三號信號發出後恢復服務。高速鐵路(香港段)服務維持正常。

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

溫股知新
【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

市區預辦登機服務的截止時間，維持飛機起飛前的120分鐘，直至市區預辦登機服務於下午三時完結爲止。
 

【打風在家】打風有咩節目 ?  網民齊數打風在家活動 ，詳見【下一頁

港鐵服務將逐步加密到以下班次：

荃灣綫  5 分鐘一班
觀塘綫  5 分鐘一班
港島綫  5 分鐘一班
南港島綫  5 分鐘一班

將軍澳綫
北角站 – 寳琳站：5 分鐘一班
調景嶺站 – 康城站：10 分鐘一班

東涌綫  7 分鐘一班
迪士尼綫  10 分鐘一班
機場快綫  10 分鐘一班

東鐵綫    
金鐘站 – 羅湖站：4 – 8 分鐘一班
金鐘站 – 落馬洲站：12 分鐘一班

屯馬綫  6 分鐘一班
輕鐵  5 – 18 分鐘一班
港鐵巴士 5 – 15分鐘一班

 

 

 

【暑假好去處】首個 B.Duck主題遊樂園進駐又一城 巨型充氣城堡+ 3.5米高巨型滑梯（附購票方式），詳見【下一頁

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責任編輯：陳詠妍

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