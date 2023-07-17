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【勤儉持家】「股神」巴菲特身家逾千億美元　妻仍嫌4美元一杯咖啡太貴

環球政經 18:18 2023/07/17

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據美媒《紐約郵報》報道，「股神」巴菲特（Warren Buffett）近日與妻子蒙克斯（Astrid Menks）到愛達荷州太陽谷出戍席一年一度的「億萬富翁夏令營」（summer camp for billionaires）時，蒙克斯抱怨度假村內一杯咖啡價值4美元，更稱在其他地方同樣的價錢可以買到一磅咖啡。

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報道提到，一杯咖啡要價4美元，已經是整個太陽谷最便宜的咖啡飲品了。該處一杯冰滴咖啡承惠5.5美元，而像“Fire Trail”等高級特調飲品（其特色是濃縮咖啡配以黑巧克力、辣椒、肉桂、肉荳蔻和熱牛奶）的售價，則是6美元起跳。

不過，一眾巴菲特的追隨者或是其公司Berkshire Hathaway的股東，相信不會對蒙克斯的反應感到驚訝。全因巴菲特在日常生活中以「慳家」著名，其投資和交易風格亦以謹慎為主。

【大行報告】建銀：上半年高端啤酒銷售優異  首選華潤啤酒  潛在升幅逾3成【見下頁

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巴菲特目前的住所，是他在1958年以3.15萬美元買入、位於內布拉斯加州奧馬哈（Omaha, Nebraska）房子。他每日上班前都會去麥當勞吃早餐，每頓早餐的花費不會超過4美元。而40多年來，他在Berkshire Hathaway年薪也只有10萬美元。

巴菲特曾經說過，他僅有的奢侈品是私人飛機，因為該飛機能為他節省大量的交通時間。 巴菲特也在2012年時稱，他的私人飛機是他做過唯一一件耗費不少的事情。

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撰文 : 陳楚琨

經濟 早餐 內布拉斯加 愛達荷 巴菲特 麥當勞 飲品 咖啡 美元

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