【銀債2023】銀債爆搶客戰 券商新客獎300元現金券+推薦人賞百元

▲ 專家建議長者認購30手長者iBond

颱風突襲令港股休市，但銀債分銷商仍摩拳擦掌，為俗稱「長者iBond」的銀債籌備搶客戰優惠，瞄準最高發行額550億元商機。除了龍頭滙豐（HSBC）於上周五（7月14日）銀債公布開賣詳情後已率先推豁免多項認購收費外，券商也提早備戰，舉致富證券為例，有意4招齊發，包括：（1）為新舊客戶提供九成孖展，標榜0息0手續費， 最多抽10手（每手1萬元），致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢指，提供孖展服務主要是方便客戶抽5厘新債後，贖回4厘舊債；（2）新客開戶送300元Donki Coupon，免費港股美股即時報價，免佣月供港股美股基金；用智方便網上開戶不用存入1萬元資金；（3）推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券；（4）豁免多項收費的「10免」，但郭家安強調，最終條款以銀債於7月28日正式推售才落實。

部分券商擬推10免認購優惠

綜觀現時10間中介商提供銀債的着數優惠，耀才證券 （01428） 及致富證券提供「10免」，恒生 （00011） 、花旗、信銀國際及東亞 （00023） 有「7免」、滙豐及招商永隆齊為「6免」、以及渣打香港 （02888） 「5免」。

券商銀債認購優惠

致富證券 （1）擬為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債 （2）擬為新開戶送300元 Donki Coupon，免費港股美股即時報價，免佣月供港股美股基金； 用智方便網上開戶不用存入1萬元資金 （3）推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券 （4）豁免多項收費「10免」優惠：免現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展認購利息、存入費、 存倉費、到期贖回費、代收股息費、託管費、不動戶費、平台費 耀才證券 （01428） 新舊客戶認購銀債可享「10項全免優惠」：利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、免經紀費全免、免提早贖回費全免、到期贖回費全免及代收股息手續費全免 輝立 暫考慮參考去年以免息及免按金提供十成孖展服務，但細節詳情仍在磋商中 註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

銀行銀債認購優惠

花旗「7免」 豁免認購手續費、 存倉費 、代收利息費、 到期贖回費、 提早贖回手續費 、存入費及轉出費 恒生提供各種線上線下認購渠道及「7免」 認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費 東亞 （00023） 「7免」 認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取債券託管費、交收服務費及轉入費 信銀國際「7免」 豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費 滙豐「6免」 合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請；滙豐會提供一系列手續費豁免優惠：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費 招商永隆「6免」 手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費 渣打「5免」 手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券 註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，銀債加1厘至5厘的保證息率吸引，加上現時投資環境較波動，遂料銀債反應將十分理想，認購人數有機再創新高。若受熱捧，政府可把發行額由500億元增至550億元。銀髮族若資金充裕，不妨申請30手，只凍資30萬元。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌認為，今次銀債發行時機好，因半年結剛過，拆息和定存息回落，目前高息定存約4厘，令保底息達5厘的銀債具一定吸引力。去年銀債有接近29萬人申請，今年合資格人士增多，估計最終有30萬人抽銀債，人均可望獲派20手，建議有閒資族可認購25至30手。

相關文章：【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購 保證息率升至5厘

【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略 認購20萬就夠、舊債換新債可行？

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪