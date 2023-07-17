  • 29°C
香港時間 : 2023717日 (週一) 15:53
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
限時免費
App 獨家
前往
掃描開啟:

【銀債2023】銀債爆搶客戰 券商新客獎300元現金券+推薦人賞百元

15:42 2023/07/17

分享：

分享：

專家建議長者認購30手長者iBond

颱風突襲令港股休市，但銀債分銷商仍摩拳擦掌，為俗稱「長者iBond」的銀債籌備搶客戰優惠，瞄準最高發行額550億元商機。除了龍頭滙豐（HSBC）於上周五（7月14日）銀債公布開賣詳情後已率先推豁免多項認購收費外，券商也提早備戰，舉致富證券為例，有意4招齊發，包括：（1）為新舊客戶提供九成孖展，標榜0息0手續費， 最多抽10手（每手1萬元），致富證券董事暨證券業務部主管郭家安回應本報查詢指，提供孖展服務主要是方便客戶抽5厘新債後，贖回4厘舊債；（2）新客開戶送300元Donki Coupon，免費港股美股即時報價，免佣月供港股美股基金；用智方便網上開戶不用存入1萬元資金；（3）推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券；（4）豁免多項收費的「10免」，但郭家安強調，最終條款以銀債於7月28日正式推售才落實。

部分券商擬推10免認購優惠

綜觀現時10間中介商提供銀債的着數優惠，耀才證券 （01428） 及致富證券提供「10免」，恒生 （00011） 、花旗、信銀國際及東亞 （00023） 有「7免」、滙豐及招商永隆齊為「6免」、以及渣打香港 （02888） 「5免」。

券商銀債認購優惠

致富證券（1）擬為銀債提供九成孖展，0息0手續費，最多抽10手，方便新舊客戶贖回4厘固定回報的舊債，申請5厘息的新債
（2）擬為新開戶送300元 Donki Coupon，免費港股美股即時報價，免佣月供港股美股基金； 用智方便網上開戶不用存入1萬元資金
（3）推薦新客開戶，推薦人有機獲100元現金券
（4）豁免多項收費「10免」優惠：免現金認購手續費、孖展認購手續費、孖展認購利息、存入費、 存倉費、到期贖回費、代收股息費、託管費、不動戶費、平台費
耀才證券 （01428） 新舊客戶認購銀債可享「10項全免優惠」：利息100%全免、按金100%全免、認購手續費全免、存入費全免、存倉費全免、轉倉費全免、免經紀費全免、免提早贖回費全免、到期贖回費全免及代收股息手續費全免
輝立暫考慮參考去年以免息及免按金提供十成孖展服務，但細節詳情仍在磋商中
註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

銀行銀債認購優惠

花旗「7免」豁免認購手續費、 存倉費 、代收利息費、 到期贖回費、 提早贖回手續費 、存入費及轉出費
恒生提供各種線上線下認購渠道及「7免」認購手續費、託管服務費、代收利息費、提前及到期贖回手續費、轉入及轉出手續費
東亞 （00023） 「7免」認購手續費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費、每半年收取債券託管費、交收服務費及轉入費
信銀國際「7免」豁免手續費、債券託管費、轉倉費（轉出及轉入）、利息代收費、提早贖回費及到期贖回費
滙豐「6免」合資格客戶可透過流動理財、網上理財、電話理財及分行遞交銀債認購申請；滙豐會提供一系列手續費豁免優惠：認購手續費、存入費、託管服務費、代收利息費、提早贖回債券費、到期贖回債券費
招商永隆「6免」手續費（0.15%）、債券託管費、利息代收費、轉倉費、贖回費及提早贖回費
渣打「5免」手續費、債券轉至渣打股票戶口、託管、代收利息、贖回到期債券
註：最終條款以銀債於7月28日正式開賣後，分銷商正式公布為準

上商執行副總裁兼零售銀行業務總監陳志偉回應本報查詢指，銀債加1厘至5厘的保證息率吸引，加上現時投資環境較波動，遂料銀債反應將十分理想，認購人數有機再創新高。若受熱捧，政府可把發行額由500億元增至550億元。銀髮族若資金充裕，不妨申請30手，只凍資30萬元。

中銀香港 （02388） 個人數字金融產品部副總經理周國昌認為，今次銀債發行時機好，因半年結剛過，拆息和定存息回落，目前高息定存約4厘，令保底息達5厘的銀債具一定吸引力。去年銀債有接近29萬人申請，今年合資格人士增多，估計最終有30萬人抽銀債，人均可望獲派20手，建議有閒資族可認購25至30手。

相關文章：【銀色債券2023】第8批銀債7月28日起認購　保證息率升至5厘

【銀債2023】5厘保底銀色債券認購攻略　認購20萬就夠、舊債換新債可行？

緊貼最精準、最快的財經新聞資訊，立即免費下載使用【按此】

特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

渣打集團（02888） 招商永隆 滙豐控股（00005） 信銀國際 東亞銀行（00023） 花旗銀行 耀才證券金融（01428） 銀色債券 財富及退休規劃

下一篇文章

【AI發展】AI學者變科企創業家　特贊CEO授5大成功要素
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港元定存】恒生3個月港元定存息4.1厘 4大行最高 下半年首次有大行突擊加息
【港元定存】恒生3個月港元定存息4.1厘 4大行最高 下半年首次有大行突擊加息
【AI發展】AI學者變科企創業家　特贊CEO授5大成功要素
【AI發展】AI學者變科企創業家　特贊CEO授5大成功要素
【MPF】MPF總資產值重上逾1.1萬億元 強積金一哥膺上半年大贏家
【MPF】MPF總資產值重上逾1.1萬億元 強積金一哥膺上半年大贏家
【港元定存】港元中長期定存息最高4.5厘 18銀行趕乘4厘息快車
【港元定存】港元中長期定存息最高4.5厘 18銀行趕乘4厘息快車
【港元定存】1年港元定存最高4.3厘　對撼銀債5厘墊底息
【港元定存】1年港元定存最高4.3厘　對撼銀債5厘墊底息
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
【港元定存】港元半年定存最高4.5厘 至醒鎖息4.5萬元至年底
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款