【盈警股】南方航空發盈警 料中期虧損最多33億元人幣

南方航空（01055）公布，預期截至今年6月底止，錄得中期淨虧損25億至33億元（人民幣，下同），比去年同期虧損約115億元收窄。該公司指，扣除非經常性損益後的淨虧損34億至45億元，較去年同期虧損約117億元收窄。

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南航指，業績預虧主要原因期內國際航班恢復較慢，國內市場供過於求，人民幣大幅貶值，油價保持高位波動，經營壓力依然巨大，今年上半年繼續出現經營虧損。不過，該公司指，國內經濟持續復甦，多重負面影響逐步消退，服務類消費迅速恢復，民航市場明顯回暖。南航稱，全力搶抓市場恢復機遇、精益管控各項成本、加快盤活閒置資源，經營效益按年大幅減虧。

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