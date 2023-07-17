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【社交平台】Twitter現金流仍為負值 馬斯克：廣告收入下降近50%

理財智慧 15:37 2023/07/17

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去年10月馬斯克以440億美元收購 Twitter引起了社會廣泛討論，並造成不少爭議，更有大量廣告商因而撤出Twitter，近日馬斯克目前Twitter現金流仍錄負數水平，而廣告收入更下跌近50%。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

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據了解，當時440億美元收購當中包括了約130億美元債務，儘管馬斯克大幅裁員數千名員工，2023年人力成本預計從45億美元降至15億美元，但根據外媒調查，即使馬斯克積極削減成本，但也不足以讓廣告商回歸。根據估計，從馬斯克接手Twitter至今年1月，有數百家廣告商減少或停止Twitter上的廣告支出。

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馬斯克在推特發表示，現時最首要的工作為令Twitter現金流轉為正數，然後才能奢望其他的事。

【兼職筍工】統計處招聘訪問員　時薪114元　中學畢業可申請【下一頁

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撰文：鄭日棱

 

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