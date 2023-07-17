【社交平台】Twitter現金流仍為負值 馬斯克：廣告收入下降近50%

去年10月馬斯克以440億美元收購 Twitter引起了社會廣泛討論，並造成不少爭議，更有大量廣告商因而撤出Twitter，近日馬斯克目前Twitter現金流仍錄負數水平，而廣告收入更下跌近50%。

【經濟數據】本港5月出口貨值3276億 按年跌15.6% 連跌13個月【下一頁】

【溫股知新】企業活動有多種 股價反應各不同

據了解，當時440億美元收購當中包括了約130億美元債務，儘管馬斯克大幅裁員數千名員工，2023年人力成本預計從45億美元降至15億美元，但根據外媒調查，即使馬斯克積極削減成本，但也不足以讓廣告商回歸。根據估計，從馬斯克接手Twitter至今年1月，有數百家廣告商減少或停止Twitter上的廣告支出。

馬斯克在推特發表示，現時最首要的工作為令Twitter現金流轉為正數，然後才能奢望其他的事。

【兼職筍工】統計處招聘訪問員 時薪114元 中學畢業可申請【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

撰文：鄭日棱