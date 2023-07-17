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新居屋不足四年升值逾七成　凱樂苑兩房綠表價478萬轉手

股樓投資 15:45 2023/07/17

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中原地產西九龍長沙灣元州街分行高級分行經理任展雄表示，長沙灣凱樂苑本月第三宗成交，單位為E座中層13室，實用面積393平方呎，採兩房間隔，座向東南，原先叫價493萬元，現以綠表價478萬元易手，折合實用呎價12163元。

中原地產任展雄指，新買家為外區綠表上車客，睇樓3個月，睇過多區居屋樓盤，有感凱樂苑性價比高，樓齡又新，質量優質，收到購買證後一星期內即決定入市上住自用。據了解，原業主於2019年9月以約274萬元入市上址，持貨即將4年，是次成功沽出，帳面可獲利204萬元離場，單位升值74%。

延伸閲讀：【有相睇】新葵芳花園563.8萬沽 創屋苑兩房戶通關後新低【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

居屋 凱樂苑 長沙灣 中原地產 二手市場

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