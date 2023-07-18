【創業世代】調查指Z世代或是最具創業精神一代

雖然常聽到「一代不如一代」的說法，事實不同世代也因為成長環境而有著不同的特性，並沒有高低不同。日前就有美國研究指，Z世代可能是所有世代中最具創業精神的一代，值得保守想法的老一輩反思。

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美國一個協助人們創辦和管理自己企業的平台ZenBusiness，早前公布了一項調查指，93%的Z世代已經開始探索經營企業的第一步。84%的Z世代認為「創業」是調查中12條職業出路中最令人興奮的，75%更以成為「企業家」（Entrepreneurs）為目標。

研究指Z世代對傳統工作有著深深的不滿：年長的一代不會在現有的工作結構中，為Z世代創造一個更健康、更繁榮或更靈活的工作環境，Z世代渴望工作的靈活性和目標性，這就是為什麼他們中的許多人都選擇創業來自力更生。

著有多本有關Z世代著作的作者Corey Seemiller表示，與過去幾代人相比，Z世代這種創業心態非常非常領先其他世代：「可能要追溯到1930年代，我們才看到對上一次如此熱烈的創業精神。」

82%認為比起傳統職業自己更適合創業

72%受訪者表示，過往向父母一代開放的傳統職業道路，已不再向他們開放。另有86%表示，他們在職業生涯中不再依靠過去成功的策略來取得成功。90%表示他們希望為世界創造一些新的、更好的東西。

研究還表明，Z世代可能更傾向於創業，因為他們對世界的看法不同。超過一半的受訪Z世代稱自己具有多樣性，82%認為比起傳統職業自己更適合創業。

社交媒體也助長了Z世代對創業的熱情，調查發現84%的Z世代將「內容創造者」（Creator）視為最容易進入或最可行的職業（78%的人認為創業緊隨其後） ，社交媒體造就了「Creator」這一類創業者，人們意識到當開始製作內容並開始獲得報酬時，你就已經是一個創業者。

調查還凸顯了Z世代對自己創業能力的信心。大約80%的人表示他們這一代比父輩有更好的創業技能，同樣數量的人還表示，他們這一代人準備成為歷史上最具創業精神的一代。

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責任編輯：李智賢

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