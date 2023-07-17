▲ 【打風消息】港鐵逐步加密班次以應付增加的乘客量 觀塘綫、荃灣綫、港島綫幾分鐘一班車?

天文台公佈，將於下午4時20分改發3號強風信號。港鐵 （00066） 表示，因應8號風球即將除下，鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量，而港鐵巴士亦將於3號信號發出後恢復服務，高速鐵路（香港段） 服務維持正常。

港鐵服務將逐步加密到以下班次：

行車綫 班次 觀塘綫 5 分鐘 荃灣綫 5 分鐘 港島綫 5 分鐘 南港島綫 5 分鐘 東鐵綫

• 金鐘站至羅湖站

• 金鐘站至落馬洲站

4 – 8 分鐘

12 分鐘 屯馬綫 6 分鐘 將軍澳綫

• 北角站至寶琳站

• 調景嶺站至康城站

5 分鐘

10 分鐘 迪士尼綫 10 分鐘 東涌綫 7 分鐘 機場快綫 10 分鐘 輕鐵 5 – 18 分鐘 港鐵巴士 5 – 15 分鐘 高速鐵路（香港段） 維持正常服務

港鐵已加強各主要車站的人手協助乘客，以配合相關列車服務安排，個別車站可能會實施人潮管理措施，確保車站人流暢順。

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編輯：陳韻妍