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【打風消息】港鐵逐步加密班次以應付增加的乘客量　觀塘綫、荃灣綫、港島綫幾分鐘一班車？

股市 15:27 2023/07/17

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【打風消息】港鐵逐步加密班次以應付增加的乘客量　觀塘綫、荃灣綫、港島綫幾分鐘一班車?

天文台公佈，將於下午4時20分改發3號強風信號。港鐵 （00066） 表示，因應8號風球即將除下，鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量，而港鐵巴士亦將於3號信號發出後恢復服務，高速鐵路（香港段） 服務維持正常。

港鐵服務將逐步加密到以下班次：

行車綫班次
觀塘綫5 分鐘
荃灣綫5 分鐘
港島綫5 分鐘
南港島綫5 分鐘
東鐵綫
• 金鐘站至羅湖站
• 金鐘站至落馬洲站
4 – 8 分鐘
12 分鐘
屯馬綫6 分鐘
將軍澳綫
• 北角站至寶琳站
• 調景嶺站至康城站
5 分鐘
10 分鐘
迪士尼綫10 分鐘
東涌綫7 分鐘
機場快綫10 分鐘
輕鐵5 – 18 分鐘
港鐵巴士5 – 15 分鐘
高速鐵路（香港段）維持正常服務

港鐵已加強各主要車站的人手協助乘客，以配合相關列車服務安排，個別車站可能會實施人潮管理措施，確保車站人流暢順。

相關文章：【打風消息】天文台掛8號波、港股全日休市　下午4時20分改發三號強風信號（不斷更新）

相關文章：【大行報告｜66】滙豐研究：港鐵首5個月經常性業務明顯改善　惟下調目標價10%至44.5元

編輯：陳韻妍

港股 港鐵公司（00066） 颱風 屯馬綫 鐵路 天文台 港鐵
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