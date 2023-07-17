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【打風消息】港鐵逐步加密班次以應付增加的乘客量 觀塘綫、荃灣綫、港島綫幾分鐘一班車？
股市 15:27 2023/07/17
天文台公佈，將於下午4時20分改發3號強風信號。港鐵 （00066） 表示，因應8號風球即將除下，鐵路服務班次會逐步加密，以應付增加的乘客量，而港鐵巴士亦將於3號信號發出後恢復服務，高速鐵路（香港段） 服務維持正常。
港鐵服務將逐步加密到以下班次：
|行車綫
|班次
|觀塘綫
|5 分鐘
|荃灣綫
|5 分鐘
|港島綫
|5 分鐘
|南港島綫
|5 分鐘
|東鐵綫
• 金鐘站至羅湖站
• 金鐘站至落馬洲站
4 – 8 分鐘
12 分鐘
|屯馬綫
|6 分鐘
|將軍澳綫
• 北角站至寶琳站
• 調景嶺站至康城站
5 分鐘
10 分鐘
|迪士尼綫
|10 分鐘
|東涌綫
|7 分鐘
|機場快綫
|10 分鐘
|輕鐵
|5 – 18 分鐘
|港鐵巴士
|5 – 15 分鐘
|高速鐵路（香港段）
|維持正常服務
港鐵已加強各主要車站的人手協助乘客，以配合相關列車服務安排，個別車站可能會實施人潮管理措施，確保車站人流暢順。
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編輯：陳韻妍
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