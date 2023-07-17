【職場熱話】曾於舊公司不甘半年無加薪辭職 任文職30歲男不滿月薪1.8萬轉唔轉工好

在職場上，升職加薪並不能一步登天，謙虛學習是成功的關鍵。有網民在網上討論區發文，指自己任職文職而且月薪1.8萬，他曾因公司半年內沒有加他人工而辭職，自此便一直在職場起起落落，踏入30關口的樓主對自己的工作和薪酬感到失望。樓主想要轉工，因而詢問網民意見。網民意見分歧，有人認為1.8萬已經不錯，也有人建議趁年輕轉行。

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有網民認為樓主是「30歲高不成低不就」、「30歲只有1.8萬是很少」，亦有別人認為與不懂得知足「文職有1.8萬還想怎樣」，另有網民表示「大家又不要小看文職，考公務員文職能有十萬一個月。」也有網民表示，「我IVE畢業，現在30歲，坐在Office，都月薪3.5萬。」

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網民認為「如果有機會轉行當然轉，因為文職每年加工資的幅度真不多」、「想轉行的話就趁年輕了，現在30歲，有機會搏一搏」、「如果不是家庭經濟支柱，想轉就要現在轉了，可利用文職星期六日放假的優勢，在假日找出自己興趣。」

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但亦有人提醒樓主「我年紀比你大一點，我也是文職，只有1.5萬月薪， 5.5日工作，無雙倍工資，年假得10天。文職有1.8萬已經算高了，萬一轉工連1.8萬月薪都找不回來就糟了」、「外面做銷售的有半年經驗，月薪最多2萬，而且假少福利少，一星期工作六天，每天10至12個小時，聽完你真覺得自己份工這麼差嗎？」

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有網民分享自己轉工經驗「時間過得很快，拖著拖著你轉眼就會40歲，到時候都力不從心」、「我還是差不多30歲到轉業，做了幾年市場營銷天天加班又辛苦但只有一萬多，付出和收入完全不成正比，所以就直接辭工轉業」，亦有網民支援樓主創業並認為「30歲是最適合創業的時期」、「你只是進錯行，轉行是要靠自己碰的，我以前做會計得1.1萬月薪，做了3年之後轉到銀行做銷售月薪有2.5萬左右」

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也有網民對樓主初投職場的傲氣表示「老闆口頭稱讚你但沒有實際行動，例如升職、加薪，即是你在老闆心中是一般貨色，如果真的重視你一定有實際行動，不要太自戀自大」、「半年就想加工資？」、「現在的8、90後都想一步登天，永遠不會檢討自己問題。」

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