南韓暴雨成災多人傷亡 PSY發文讚天氣完美捱轟

南韓連日以來暴雨成災之際，憑《江南Style》騎馬舞走紅的歌手PSY卻於社交媒體發文，大讚舉辦演唱會期間天氣很完美。網民隨即不滿PSY無視災情，而PSY其後刪文道歉，並宣布捐款賑災。

南韓連日暴雨40死9人失蹤 隧道水浸增至13死（第二版）【下一頁】

南韓連續4日暴雨，截至周日（16日）上午已造成40人死亡及10人失蹤。忠清北道清州市一條地下隧道水浸導致大量車輛被困，增至13人死亡。

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PSY（原名：朴載相）上周六（15日）於全羅南道麗水市舉辦演唱會。他周日（16日）於Instagram發文，力讚麗水的觀眾、工作人員、嘉賓、天氣等一切都很完美。

上述帖文於網絡引起極大回響，PSY也被外界質疑其對國內災情表現麻木，才會發帖讚現場天氣好。

據悉，PSY不久後刪除帖文。

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南韓慈善組織「希望橋全國救災協會」周一（17日）宣布，PSY捐款1億韓圜（約62萬港元）援助災民。

PSY更向「希望橋全國救災協會」指，他希望向所有受暴雨災情影響的民眾致以最深切哀悼。

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責任編輯：鄭錦玲