【生仔福利】日企限制員工返工時間 提高生產率仲增加生育率 生仔真係同OT 有關嗎 ?

近年來，全球各地面對出世率低的問題，各地政府推出政策鼓勵生育，但成效亦有限。相反，日本一間企業伊藤忠商事(Itochu Corp.)於2010年起，禁止員工晚上8點後在辦公室工作及加班。十年後，公司報告發現，工作效率提升，公司利潤上升，更發現更多女性員工生育，全職員工的生育率大增，遠高於日本全國的生育率。

該公司不是單單靠下令員工不可加班，更會派出保安巡查辦公樓，促請員工回家。遇上員工OT得太過份，會勸告在第二天早點來完成工作，並獲得額外加班報酬。從數據上顯示，從 2010 年到 2021 年，伊藤忠商事每名員工的利潤增長了五倍多。此外，有更多的女性員工休產假、生孩子，再重返工作崗位。在截至 2022 年 3 月 31 日的財年中，幾乎每名女性員工就生育了兩個孩子，遠遠超過日本目前約 1.3 的全國生育率。



公司表示，本意為了提升效率，最終竟然對出生率有所幫助。不過，生育率問題不僅僅是因為加班時間過長所導致的。生育需要付出很多時間及精力，尤其是對於女性而言，懷孕、產子、育兒等都需要花費很多的心力和體力。在現今社會，許多女性在事業上也有著自己的追求和期望，要在事業上取得成功同樣需要投入很多的時間和精力。



因此，為了提高生育率，社會需要給予女性更多的支持和幫助，讓女性能夠在事業和家庭之間取得平衡。當然，亦有一些其他的因素也會影響生育率，例如高昂的育兒成本、缺乏育兒假期、社會對於單親家庭的歧視等等。因此，要提高生育率，需要從多個方面入手，包括政策、社會文化、企業文化等各個層面的改變。總之，生育率問題是一個複雜的問題，不能單純地歸咎於加班時間過長，但企業能夠作出改變，亦有助解決一部分的問題，不過要解決這個問題，需要從多個方面進行改革，讓女性能夠充分發揮自己的能力和潛力，並且能夠在事業和家庭之間取得平衡。

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