【乘車優惠】港鐵推小童暑假乘車優惠 可免費往來羅湖及落馬洲站

暑假到來，港鐵亦宣佈推小童暑假乘車優惠，於2023年7月17日至8月31日期間，3至11歲的乘客於入閘前憑小童八達通，到港鐵站內非付費區的數碼服務站或自助換領機，可換領免費過境車程往來羅湖站及落馬洲站（不包括機場快綫及輕鐵）。

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數碼服務站領取優惠步驟：

1.於首頁點撃「其他優惠」

2.進入「小童免費往來羅湖及落馬洲站」頁面後，點擊「領取」

3.將小童八達通放在閱讀器上，直至出現成功領取頁面

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值得注意的是，已換領之免費過境車程必須於同日領取後的下一車程使用（至當日行車服務完結為止），逾期將被取消。而在任何情況下，優惠不會獲補發。使用免費車程後，乘客可於推廣期內再次到數碼服務站或自助換領機換領免費過境車程。

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撰文：鄭日棱