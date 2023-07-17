小米佔印度16%市場份額 將專注提升印度零售店銷售額

中國小米公司（1810）的印度總裁稱，小米在落後於韓國Samsung（005930）之後尋求重振智能手機銷售，將專注於提升印度零售店的銷售額。

近年來，Amazon(AMZN)和Walmart(WMT)旗下Flipkart在印度的電子商務銷售額激增，幫助小米和其他公司在印度，這個擁有6億智能手機用戶的全球增長最快的市場，擴張。

盡管目前印度44%的智能手機銷售是通過網絡實現的，但實體店仍然是更大的市場，小米預計它將進一步增長。

小米印度負責人Muralikrishnan B.周五在接受采訪時表示：「我們的線下市場地位遠低於線上。線下是你有其他競爭對手的地方，他們一直執行得相當好，擁有更大的市場份額。」

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總部位於香港的Counterpoint Research的數據顯示，今年小米在印度的銷售額中僅有34%來自零售店，其餘通過網站銷售，而網站一直以來都是小米的主要銷售渠道。相比之下，Samsung57%的銷售額來自零售店。

小米計劃將其門店網絡擴大到目前的18,000家以外，並越來越多與手機供應商合作，提供其他產品，如小米電視或安全攝像頭，Muralikrishnan稱這些產品的競爭並不激烈。另外，他們計劃聘請更多的門店促銷員，在門店內向潛在買家引誘、推銷和銷售手機的銷售人員。 Muralikrishnan表示，該公司的目標是到明年年底將促銷員人數增加兩倍，從2023年初的12,000人增至12,000人

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他說，小米發現一些合作商店將其亮橙色品牌放在店外，而將競爭對手的品牌放在店內更顯眼的位置，他們將解決這一營銷問題。

小米的線下推廣是在其領導地位被Samsung奪走數月後進行的，Samsung擁有更多的高端手機產品組合。Samsung在印度擁有20%的市場份額，而一直專注於經濟型手機的小米只有16%。

小米在印度面臨的另一個重大挑戰是聯邦機構自去年以來凍結了小米6.73億美元的銀行資產。是聯邦機構指控小米以特許權使用費的名義向外國實體非法彙款。該公司否認存在不當行為。

Muralikrishnan稱：「我們將繼續堅信我們的立場最終將得到傾聽和驗證。」

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記者：張瑋婷