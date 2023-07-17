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【美股焦點】微軟與Sony達成10年協議　PlayStation可保留《決勝時刻 Call of Duty》　動視暴雪盤前升4.7%

股市 16:39 2023/07/17

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【美股焦點】微軟與Sony達成10年協議　PlayStation可保留《決勝時刻 Call of Duty》

微軟（美：MSFT）收購動視暴雪（美：ATVI）的阻力日漸減少，最新與Sony宣布達成協議，在交易完成後容許Sony遊戲機PlayStation保留熱門遊戲《決勝時刻》（Call of Duty）。微軟與Sony均未有提及協議時限，惟外電引述消息指，雙方達成為期10年、具約束力的協議。Sony一直是反對收購案的市場持份者之一，認為收購行動損害遊戲市場公平競爭。

受消息影響，動視暴雪盤前升4.7%，暫報94.3美元；微軟亦升0.7%，新造347.76美元。

英國監管機構態度開始軟化

英國監管機構於5月否決了上述交易，惟目前態度開始軟化。外電引述消息稱，為緩解監管機構擔憂，微軟與動視暴雪考慮放棄在英國雲遊戲業務的部分權益。英國競爭及市場管理局（Competition and Markets Authority， CMA）上周表明，正與微軟商討折衷辦法，不排除正式批准交易進行。

另外，美國上述法院日前亦駁回美國聯邦貿易委員會（FTC）申請對收購交易的禁令，意味交易案有較大可能趕及在周二（18日）最後交易期限前完成。

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記者：伍鍵文

美股 動視暴雪（Activision Blizzard，美：ATVI） 微軟（Microsoft，美：MSFT） 電玩手遊 收購 英國 美國 Sony
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