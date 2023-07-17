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匯璽開放戶月租1.6萬　夫婦無睇樓即租

股樓投資 15:16 2023/07/17

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踏入暑假，各區二手住宅租賃市場活躍。香港置業謝啟源說，南昌站匯璽5B座極高層F室，實用面積269平方呎，開放式間隔，向東北望開揚市景及山景，月租叫價1.7萬元，放租約11日後，吸引外區客洽詢，終減租1,000元，以1.6萬元租出，實用呎租約59.5元。

據悉，租客為夫婦，心儀單位極高層，即使無睇樓，仍即決定承租。

資料顯示，業主於2013年9月以約721.9萬元購入上述單位，以月租1.6萬元計，現享約2.66厘租金回報。

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撰文 : 黃卓賢

香港置業 匯璽 南昌 物業出租 私人屋苑

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