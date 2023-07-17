匯璽開放戶月租1.6萬　夫婦無睇樓即租

踏入暑假，各區二手住宅租賃市場活躍。香港置業謝啟源說，南昌站匯璽5B座極高層F室，實用面積269平方呎，開放式間隔，向東北望開揚市景及山景，月租叫價1.7萬元，放租約11日後，吸引外區客洽詢，終減租1,000元，以1.6萬元租出，實用呎租約59.5元。

據悉，租客為夫婦，心儀單位極高層，即使無睇樓，仍即決定承租。

資料顯示，業主於2013年9月以約721.9萬元購入上述單位，以月租1.6萬元計，現享約2.66厘租金回報。

延伸閱讀 【有相睇】愉景新城低層三房714萬沽 較同座高層兩房平6%【下一頁】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

同場加映 【青姐話】中國被圍堵 港股有劫數

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機