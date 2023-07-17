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新寶城連錄低市價租務成交　方便往來科大　獲國內生垂青

股樓投資 15:17 2023/07/17

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香港置業范文濤表示，臨近暑假，不少內地生提早來港租樓，其中將軍澳生活配套齊全，來往科技大學交通便利，國內科大生承租意欲有所提升，區內租務成交明顯活躍。近日連環促成2宗新寶城的租賃成交，當中國內客斥1.4萬元承租中層2房戶，實用呎租約37.1元，屬低市價2%。

新寶城第1座中層C室，實用面積約377平方呎，屬兩房間隔，向西北望內園。范文濤稱，單位業主以1.4萬元放租僅3日獲國內客洽詢，有見單位合適，故「零議價」1.4萬元承租，實用呎租約37.1元，屬低市價2%。據悉，新租客為國內科大生，睇樓1次後即決定承租上述單位。資料顯示，業主於2013年6月斥397萬元購入上述單位，業主享回報約4.2厘。

另一宗租出單位為新寶城第6座底層D室，實用面積約436平方呎，屬兩房間隔，向西北望內園。范文濤稱，業主以1.66萬元放租僅3日後即吸引國內客洽詢，雙方經議價後以1.58萬元承租，實用呎租約36.2元，較市價低1%。據悉，新租客同為國內科大生，心儀該單位有傢俬，獲國內科大生垂青，故睇樓1次後承租。資料顯示，業主於2012年7月斥345.5萬元購入上述單位，業主享回報約5.5厘。

 

延伸閲讀：【有相睇】新葵芳花園563.8萬沽 創屋苑兩房戶通關後新低【下一頁

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撰文 : 蔡子俊

新寶城 香港置業 將軍澳 二手市場 私人屋苑

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