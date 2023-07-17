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【打風在家】打風有咩節目 ? 網民齊數打風在家活動

理財智慧 14:55 2023/07/17

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今日打風，不少打工仔可以放假一天，但窗外颳著風，在家無事可做，不想只坐在客廳沙發上，可以參考網民打風在家好提議。

 

1. 看電影或電視劇：可以找一些自己喜歡的影視作品，或是推薦的熱門影視劇，享受一下在舒適的家中觀賞的樂趣。

2. 讀書：可以找一些自己感興趣的書籍，或是想學習的知識，提升自己的閱讀能力和知識水平。

3. 做運動：可以在家裡做一些簡單的運動，比如瑜伽、平板支撐等，增強身體素質和免疫力。

4. 學習新技能：可以利用在家的時間學習一些新技能，比如學習新語言、編程等，提升自己的競爭力。

5. 做家務：可以打掃房間、整理衣物等，讓家裡更整潔、舒適。

6. 烹飪：可以學習新的烹飪技巧，嘗試做一些美食，享受美食的樂趣。

7. 與家人或朋友聊天：可以通過視訊或電話與家人或朋友聯繫，分享生活中的點滴。


難得一天的假期，又沒有外出，可以趁著這個「突如其來的」假期與家人及自己好好相處，過美好的一天。當然時代的轉變下，亦有不少打工仔即使打風亦需要在家工作，但難得打風也可以享受平靜的一天。

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撰文 : 陳玉蓮

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