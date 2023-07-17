歐洲熱浪致近半土地陷乾旱 或爆糧食危機

歐洲各國正受熱浪席捲，歐盟轄下機構乾旱觀察站（European Drought Observatory，EDO）最新數據顯示，歐盟27個成員國的42%領土正受黃色預警影響，即當地因缺乏降雨而變得乾燥。另外更有4%土地受紅色乾旱預警影響。

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歐洲現時天氣炎熱而且乾燥，火災風險大增，大部分地區處於中度或高度山火危險，其中以西班牙和葡萄牙更是極端危險水平。EDO直言，憂慮乾旱情況對處於生長季的農作物產生「令人嚴重憂慮」影響。

但EDO在最新發布的6月份乾旱特別報告中表示，歐洲南部和北部的乾旱情況有所不同。南歐此前一直受長期乾旱，但受惠於最近降雨，目前情況已基本開始恢復。但糧食主要生產國西班牙和葡萄牙卻是例外，降雨量不足以抵消此前的持續乾旱和熱浪的影響。

EDO預料，由於嚴重缺乏降雨，歐洲大陸北部即波羅的海一帶、斯堪地那維亞半島（Scandinavia）、英國、愛爾蘭和德國，即將出現新一輪乾旱。

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有英媒引述季節性預測報道，歐洲大陸大部分地區今年夏天氣溫都或較平均水平高。6至8月期間，斯堪地那維亞半島南部、英國南部、丹麥、德國和波羅的海地區氣溫都將較平時乾燥，而地中海地區則較平時潮濕。

歐盟委員會計劃額外籌集3.3億歐元（約28.9億港元）資金，協助當地農民應對惡劣天氣、高成本及貿易問題。

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責任編輯：李俊儀