▲ 【大行報告｜9618】招商證券料京東次季收入升4.1% 惟降目標價至217元

招商證券國際發表研究報告，預計京東 （09618） 第二季收入按年增速預測從先前的3%上調至4.1%至達2,780億元人民幣，予「增持」評級，惟下調目標價由200元降至217元。

該行又指，京東第二季零售的收入按年增速預測從先前的按年下滑1%的調升到按年增長1%，較一季度的按年下滑2.4%有顯著改善。

該行表示，儘管整體消費情緒依然較為疲軟，且房地產行業景氣度降低對家電銷售造成負面影響，但相信618大促銷帶來的增量仍然推動了按年增速的改善。公司表示時尚、快消、空調(天氣炎熱帶動)等品類的3P銷售貢獻有所提升。該行預計公司將繼續降本增效，二季度經調整淨利率按年擴張47個基點，達2.9%（對比23年一季度為3.1%)。

招商證券國際認為一季度京東零售增速已見底，未來將持續復甦，維持對第3、4季度收入按年增速5.1%及7.4%的預測不變，其中京東零售的收入按年增速分別為3.5%及5.9%。

目前，該行保守地預計今年下半年淨利率將略微擴張。同時，如果京東下半年經營費用增長幅度保持與上半年相同，則預計帶來最多80個基點的下半年經調整淨利率擴張(上半年則為93個基點)。

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編輯:姚卓然