【機迷熱話】Xbox Live金會員計劃將取消　由Game Pass Core取代

▲ 外媒Windows Central編輯Jez Corden的爆料文章指，Xbox Live Gold金會員將於9月變更為Xbox Game Pass Core。

微軟（Microsoft）近年將注意力集中在Xbox Game Pass之上，早已有不少機迷預計Microsoft會停止Xbox Live Gold Subscription金會員訂閱服務。多間外媒及電玩遊戲資訊網站最新指出，Microsoft將由9月1日起，終止已營運21年的Xbox Live金會員服務，並以新服務Xbox Game Pass Core取代。

綜合多間外媒報道，該消息來自Windows Central編輯Jez Corden的爆料文章，指Xbox Live Gold金會員變更為Xbox Game Pass Core，而Xbox Game Pass Core費用不變，依然為每月9.99美元/每年59.99美元。現有的Xbox Live金會員的訂閱用戶，屆時將全部轉為Xbox Game Pass Core訂閱用戶。惟Jez Corden後來又刪掉文章，因此確實資訊仍有待官方確認。

Xbox Game Pass Core的入門訂閱遊戲清單，將在未來幾個月內增加。目前Xbox Game Pass Core包含線上遊玩資格、每個月提供25款Xbox Game Pass遊戲陣容，逐月增加或替換部分遊戲、提供每周特價遊戲 （與金會員提供每周優惠遊戲相同）。而金會員遊戲將會在9月1日起停止贈送，已領取用戶可以繼續遊玩。

責任編輯：張寶燕

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